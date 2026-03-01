България

ВМРО обяви подкрепата си за проект на Румен Радев за изборите на 19 април

Решението е взето от организационния съвет на партията, въпреки наличието на вътрешни резерви

1 март 2026, 10:17
ВМРО обяви подкрепата си за проект на Румен Радев за изборите на 19 април
Източник: ПП

О рганизационният съвет на ВМРО реши партията да подкрепи проект на Румен Радев на предстоящите избори на 19 април, съобщава Карлос Контрера, столичен общински съветник и заместник-председател на ВМРО, на официалната си Facebook страница.

В публикацията си Контрера уточнява, че въпреки личните му резерви, както и тези на повечето представители на ВМРО-София, се уважава мнението на мнозинството, което е взело решението за подкрепата. Той допълва, че "каквото и да се случи на изборите - червените линии освен ГЕРБ и ДПС-НН са ПП-ДБ и "автентичното ДПС на Доган". Според него тези субекти не бива да бъдат допускани до управлението под никаква форма, включително чрез скрита или задкулисна подкрепа за кабинета, регулатори или квалифицирани мнозинства.

Контрера подчертава, че "всяко политическо представителство на първо място трябва да се формира на база програма и принципи, за да не се стига до задкулисие". Той също така посочва, че приятели и съратници от ВМРО са го питали за решението на партията, и призова "хората, предложили тази позиция, могат и трябва да обяснят най-добре защо и кое подкрепяме".

Публикацията завършва с пожелание от Контрера за "успех на кандидатите от ВМРО, които приемат да се ангажират с този проект", като уточнява, че анализите относно резултатите трябва да бъдат оставени за времето след 19 април.

ВМРО Президент Радев Избори 19 април Политическа подкрепа Карлос Контрера Организационен съвет Червени линии Политически принципи Управление Вътрешни резерви
Последвайте ни

По темата

Николай Попов влиза в политиката чрез гражданско движение

Николай Попов влиза в политиката чрез гражданско движение "Сияние"

Приятелството с Путин има граници - както току-що установи Иран

Приятелството с Путин има граници - както току-що установи Иран

Ирански държавни медии: Членове на семейството на Али Хаменей загинаха при удар в Иран

Ирански държавни медии: Членове на семейството на Али Хаменей загинаха при удар в Иран

Тръмп: Иран току-що обяви, че ще удари много силно днес, по-силно от всеки друг път

Тръмп: Иран току-що обяви, че ще удари много силно днес, по-силно от всеки друг път

Как се създават лидери в икономически несигурен свят – разговор с проф. Дидар Ердинч от AUBG

Как се създават лидери в икономически несигурен свят – разговор с проф. Дидар Ердинч от AUBG

biss.bg
Луксозните модели засега не са засегнати от китайските коли, но докога

Луксозните модели засега не са засегнати от китайските коли, но докога

carmarket.bg
Тръмп: Хаменей, един от най-злите хора, е мъртъв
Ексклузивно

Тръмп: Хаменей, един от най-злите хора, е мъртъв

Преди 11 часа
<p>Президентът Йотова с позиция за войната с Иран</p>
Ексклузивно

Президентът Йотова с позиция за войната с Иран

Преди 16 часа
Взривове в централен Израел, Йерусалим и Рамала
Ексклузивно

Взривове в централен Израел, Йерусалим и Рамала

Преди 11 часа
Това ли е краят на режима в Иран, а дали е добра новина
Ексклузивно

Това ли е краят на режима в Иран, а дали е добра новина

Преди 15 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Премиерът Андрей Гюров с препоръки&nbsp;за българите в Близкия изток</p>

Българското МВнР предоставя денонощна помощ за българи в Близкия изток

България Преди 1 час

Ситуационният център на Министерството на външните работи е на разположение за съдействие при кризи в региона

Убит е началник-щабът на Въоръжените сили на Иран

Убит е началник-щабът на Въоръжените сили на Иран

Свят Преди 1 час

Потвърдена е и смъртта на министъра на отбраната

Киев: Русия е приела плана на САЩ за гаранции за сигурността на Украйна

Киев: Русия е приела плана на САЩ за гаранции за сигурността на Украйна

Свят Преди 2 часа

Тръмп призовава Москва и Киев да сключат споразумение, с което да се сложи край на най-голямата война в Европа след 1945 г.

<p>Тайнственият мъж зад иранската империя: Кой беше Али Хаменей (БИОГРАФИЯ)</p>

Кой беше Али Хаменей

Свят Преди 3 часа

Разберете повече за живота на Али Хаменей - от детството в Мешхед и религиозното образование, до ролята му като върховен лидер и ключова фигура в иранската политика и международни отношения

<p>МААЕ с извънредно заседание заради Иран</p>

МААЕ с извънредно заседание заради ударите срещу Иран

Свят Преди 3 часа

Заседанието се свиква по искане на Русия

Nano Banna 2 на Google прави още по-истински снимки

Nano Banna 2 на Google прави още по-истински снимки

Технологии Преди 4 часа

Новото поколение AI за създаване на изображения постига значителен скок в прецизността, като може да редактира практически всички детайли и прави различаването на истинските кадри от обработените много по-трудно

Защо Русия мълчи за знаковата реч на Хрушчов от 1956

Защо Русия мълчи за знаковата реч на Хрушчов от 1956

Свят Преди 4 часа

70-годишнината от речта на Никита Хрушчов, която бележи окончателния крах на сталинизма, минава почти незабелязано в Русия

Вселената се готви за взрив: Една от най-големите звезди умира пред очите ни

Вселената се готви за взрив: Една от най-големите звезди умира пред очите ни

Любопитно Преди 4 часа

WOH G64 е открита през 70-те години като интересен обект в Големият Магеланов облак- галактика джудже, обикаляща около Мления път

„Заспала“ заплаха в леда в Румъния: Бактерия на 5000 години се оказа имуна срещу съвременните лекарства

„Заспала“ заплаха в леда в Румъния: Бактерия на 5000 години се оказа имуна срещу съвременните лекарства

Любопитно Преди 4 часа

Бактерията е открита в ледената пещера Скарисоара в Румъния, където изследователи са пробили 25-метрово ледено ядро, представляващо около 13 000 години замръзнала история

.

Дете чудо: 12-годишно момче построи работещ ядрен реактор в дома си

Любопитно Преди 4 часа

Седмокласникът е в надпреварата за световния рекорд на Гинес като най-младият човек, постигнал ядрен синтез, след като е направил всичко възможно за научен проект

Снимката е илюстративна

Баба Марта идва със слънце: Пролетни температури до 15° на 1 март

България Преди 4 часа

Максималните температури ще бъдат между 10° и 15°, по-ниски по Черноморието, в София – около 14°.

Честита Баба Марта! Червено-белият танц на пролетта, който ни пази от зло

Честита Баба Марта! Червено-белият танц на пролетта, който ни пази от зло

България Преди 4 часа

Нека се потопим в историята, традициите и обичаите на този уникален български празник

Дара ще представи България на "Евровизия" с песента "Бангаранга"

Дара ще представи България на "Евровизия" с песента "Бангаранга"

България Преди 12 часа

"Бангаранга" беше избрана след гласуване от жури и зрители

Иран изстреля десетки ракети срещу Катар

Иран изстреля десетки ракети срещу Катар

Свят Преди 12 часа

Има ранени, един е критично състояние

Радост в Техеран след новината, че Хаменей е убит

Радост в Техеран след новината, че Хаменей е убит

Свят Преди 12 часа

Тялото му е било извадено изпод развалините на неговата резиденция, според израелски медии

Борисов: Иранските атаки да бъдат прекратени незабавно

Борисов: Иранските атаки да бъдат прекратени незабавно

България Преди 13 часа

Борисов: Надявам се, че съвсем скоро силата на преговорите ще надделее

Всичко от днес

От мрежата

Как да се справим с космените топки при котките

dogsandcats.bg

Френски и Английски булдог: Прилики и разлики

dogsandcats.bg
1

Ята щъркели край Бургас

sinoptik.bg
1

Как жегите влияят на здравето

sinoptik.bg

Хороскоп за МАРТ 2026 г.: Месец на вътрешно пренареждане и нова посока

Edna.bg

Дара с „Банганга“ тръгва към Евровизия 2026

Edna.bg

Левски с опит за огромна крачка към титлата в дерби срещу Локомотив София

Gong.bg

Асенсио за контузията си: Беше доста стряскащо преживяване

Gong.bg

Убити са членове на семейството на аятолах Али Хаменей

Nova.bg

Президентът на Иран и двама висши представители ще ръководят прехода след смъртта на Хаменей

Nova.bg