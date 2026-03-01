ВМРО обяви подкрепата си за проект на Румен Радев за изборите на 19 април

О рганизационният съвет на ВМРО реши партията да подкрепи проект на Румен Радев на предстоящите избори на 19 април, съобщава Карлос Контрера, столичен общински съветник и заместник-председател на ВМРО, на официалната си Facebook страница.

В публикацията си Контрера уточнява, че въпреки личните му резерви, както и тези на повечето представители на ВМРО-София, се уважава мнението на мнозинството, което е взело решението за подкрепата. Той допълва, че "каквото и да се случи на изборите - червените линии освен ГЕРБ и ДПС-НН са ПП-ДБ и "автентичното ДПС на Доган". Според него тези субекти не бива да бъдат допускани до управлението под никаква форма, включително чрез скрита или задкулисна подкрепа за кабинета, регулатори или квалифицирани мнозинства.

Контрера подчертава, че "всяко политическо представителство на първо място трябва да се формира на база програма и принципи, за да не се стига до задкулисие". Той също така посочва, че приятели и съратници от ВМРО са го питали за решението на партията, и призова "хората, предложили тази позиция, могат и трябва да обяснят най-добре защо и кое подкрепяме".

Публикацията завършва с пожелание от Контрера за "успех на кандидатите от ВМРО, които приемат да се ангажират с този проект", като уточнява, че анализите относно резултатите трябва да бъдат оставени за времето след 19 април.