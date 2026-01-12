Индонезийски вулкан изригна пепел на височина 5,7 км

И зригване на вулкана Семеру е регистрирано в централната част на Индонезия на територията на провинция Източна Ява, съобщи ТАСС.

Oблаци от горещ газ и реки от лава: Вулканът Семеру започна да изригва

Според данните пепелта е достигнала височина от 2000 метра над кратера на вулкана, или 5676 метра над морското равнище. Пепелта се разпространява в източна и югоизточна посока. Местните власти препоръчаха на жителите на региона да бъдат предпазливи и да не се приближават до кратера в радиус от 5 км поради риска от изхвърляне на нажежени камъни от вулкана.

🇮🇩 Lahar coming off Semeru volcano today after heavy rain...



📹 Lereng Semeru pic.twitter.com/ITFjC4xICP — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) January 11, 2026

Семеру е четвъртият по височина вулкан в Индонезия (3676 метра над морското равнище) и най-високият връх на остров Ява.

Най-големият в света индонезийски архипелаг, състоящ се от 18 хиляди острова, е разположен в така наречения Тихоокеански огнен пръстен, поради което регионът е подложен на силна сеизмична активност. Общо в Индонезия има над 500 вулкана, от които около 130 са активни.