Индонезийски вулкан изригна пепел на височина 5,7 км

И зригване на вулкана Семеру е регистрирано в централната част на Индонезия на територията на провинция Източна Ява, съобщи ТАСС.
Според данните пепелта е достигнала височина от 2000 метра над кратера на вулкана, или 5676 метра над морското равнище. Пепелта се разпространява в източна и югоизточна посока. Местните власти препоръчаха на жителите на региона да бъдат предпазливи и да не се приближават до кратера в радиус от 5 км поради риска от изхвърляне на нажежени камъни от вулкана.
🇮🇩 Lahar coming off Semeru volcano today after heavy rain...— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) January 11, 2026
📹 Lereng Semeru pic.twitter.com/ITFjC4xICP
Семеру е четвъртият по височина вулкан в Индонезия (3676 метра над морското равнище) и най-високият връх на остров Ява.
Най-големият в света индонезийски архипелаг, състоящ се от 18 хиляди острова, е разположен в така наречения Тихоокеански огнен пръстен, поради което регионът е подложен на силна сеизмична активност. Общо в Индонезия има над 500 вулкана, от които около 130 са активни.
Aktivitas warga lereng Gunung Semeru dilakukan pemantauan petugas gabungan kebencanaan untuk memastikan keselamatan warga menyusul adanya Awan Panas Guguran (APG) dengan jarak luncuran 5.000 meter, Senin (12/1) pagi. 📸Efm pic.twitter.com/N5UJ8xItHn— Radio Elshinta (@RadioElshinta) January 12, 2026