Огнен гняв: Вулканът Левотоби Лаки-Лаки в Индонезия изригна няколко пъти (ВИДЕО/СНИМКИ)

Властите обявиха най-висока степен на опасност

22 септември 2025, 12:25
Огнен гняв: Вулканът Левотоби Лаки-Лаки в Индонезия изригна няколко пъти (ВИДЕО/СНИМКИ)
Източник: AP/БТА

В улканът Левотоби Лаки-Лаки в източната част на Индонезия изригна няколко пъти през последните дни, докато властите обявиха най-сериозен код на опасност, предаде ДПА.

Вулканът е изхвърлял стълбове от пепел на няколко километра височина в небето, съобщи индонезийската геологична служба. Местно летище, което обслужва вътрешни полети, ще остане затворено най-малко до понеделник.

Директорът на геологичната служба Мухамад Уафид предупреди местните жители и туристите да стоят на поне шест километра разстояние от кратера и да останат нащрек в случай на вулканични потоци.

Предупреждението се отнася в особена степен за райони, предразположени към бедствия, както и по протежение на реките, извиращи от 1584-метровия вулкан.

В Индонезия има около 130 активни вулкана, някои от които бележат засилваща се активност през последните месеци, посочва ДПА.

Източник: Виктор Турмаков/БТА    
Индонезия вулкан опасност
