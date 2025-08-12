Свят

Вулкан на Камчатка изхвърли пепел на 10 километра височина

Вулканът Ключевская Сопка е най-високият действащ вулкан в Евразия

12 август 2025, 09:37
Вулкан на Камчатка изхвърли пепел на 10 километра височина
Източник: БТА

И зхвърляне на пепел на височина до 10 километра от вулкана Ключевская Сопка на полуостров Камчатка в Русия бе регистрирано тази сутрин, съобщи главното управление на руското министерство на гражданската отбрана, извънредните ситуации и ликвидирането на последствията от стихийните бедствия за региона, цитирано от ТАСС.

"Сутринта на 12 август от вулкана Ключевская Сопка бе регистрирано изхвърляне на пепел на височина до 10 000 метра при височина на самия вулкан 4750 метра. Пепелният шлейф се разпространи в източно-североизточна посока към Берингово море. По пътя на разпространение на шлейфа няма населени места", информира руското ведомство.

Вулканът Ключевская Сопка е най-високият действащ вулкан в Евразия. Вулканът представлява правилен конус с кратер на върха с диаметър от около 700 метра. По склоновете му са разположени близо 80 странични кратера и шлакови конуси. Гигантът се активизира след мощното земетресение с магнитуд 8,8 на руския полуостров Камчатка на 30 юли.

Източник: БТА/Светослав Танчев    
Ключевская Сопка вулкан изхвърляне на пепел Камчатка Берингово море
