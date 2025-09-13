Три държави осъдиха удара на Израел в Катар

Символиката на дрехите, които Хари облече за изненадващото си посещение в Украйна

В ъншните министри на Великобритания, Франция и Германия – Ивет Купър, Жан-Ноел Баро (в оставка) и Йохан Вадефул осъдиха въздушния удар на Израел срещу Доха от 9 септември, отбелязвайки, че бомбардировката, насочена срещу ръководството на палестинското движение „Хамас“, е нарушила суверенитета на Катар и може да доведе до по-нататъшна ескалация, предаде Ройтерс.

(Във видеото: След израелския удар по „Хамас“ в Доха: Спокойна сутрин в Катар въпреки ескалацията от вторник)

Most UN Security Council members denounce Israel's 'impunity' after strike on Qatar



Algeria, Pakistan, Russia, UK, China, Somalia and Slovenia condemn attack as violation of sovereignty, threat to diplomacy pic.twitter.com/wd2QjCdP7O — Jack Straw (@JackStr42679640) September 12, 2025

„Подобри действия представляват сериозен риск за постигането на договорено споразумение“, заявиха те в изявление, публикувано три дни след ударите. „Изразяваме солидарност с Катар и напълно подкрепяме жизненоважната роля, която той продължава да играе в посредническите усилия между Израел и „Хамас“, допълниха те.