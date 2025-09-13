Три държави осъдиха удара на Израел в Катар

В ъншните министри на Великобритания, Франция и Германия – Ивет Купър, Жан-Ноел Баро (в оставка) и Йохан Вадефул осъдиха въздушния удар на Израел срещу Доха от 9 септември, отбелязвайки, че бомбардировката, насочена срещу ръководството на палестинското движение „Хамас“, е нарушила суверенитета на Катар и може да доведе до по-нататъшна ескалация, предаде Ройтерс.
Most UN Security Council members denounce Israel's 'impunity' after strike on Qatar— Jack Straw (@JackStr42679640) September 12, 2025
Algeria, Pakistan, Russia, UK, China, Somalia and Slovenia condemn attack as violation of sovereignty, threat to diplomacy pic.twitter.com/wd2QjCdP7O
„Подобри действия представляват сериозен риск за постигането на договорено споразумение“, заявиха те в изявление, публикувано три дни след ударите. „Изразяваме солидарност с Катар и напълно подкрепяме жизненоважната роля, която той продължава да играе в посредническите усилия между Израел и „Хамас“, допълниха те.
