Свят

Аржентина приветства натиска на Доналд Тръмп "за освобождаване" на Венецуела

Това заяви аржентинският президент Хавиер Милей

20 декември 2025, 22:29
Аржентина приветства натиска на Доналд Тръмп "за освобождаване" на Венецуела
Източник: Getty Images

А ржентинският президент Хавиер Милей приветства днес "натиска от страна на САЩ и Доналд Тръмп за освобождаване на венецуелския народ", предаде Франс прес.

"Свирепата и безчовечна диктатура на наркотерориста Николас Мадуро хвърля тъмна сянка върху нашия регион. Тази опасност и този позор на може да продължават да съществуват на континента, защото накрая ще завлекат всички ни със себе си", заяви ултралибералният аржентински лидер на започналата днес среща на върха на южноамериканския търговски блок Меркосур в бразилския град Фос до Игуасу.

По-рано, при откриването на срещата, бразилският президент Луиз Инасио Лула да Силва, от своя страна, предупреди, че въоръжено нахлуване на САЩ във Венецуела би довело до хуманитарна катастрофа, засрашаваща (южното) полукълбо, и би била "опасен прецедент за света".

Източник: БТА/Десислава Иванова    
Хавиер Милей Николас Мадуро Венецуела САЩ Меркосур Лула да Силва Диктатура Хуманитарна катастрофа Южна Америка Военна интервенция
Последвайте ни
Русия прекратява военните си споразумения с България и редица западни държави

Русия прекратява военните си споразумения с България и редица западни държави

САЩ предлагат нов формат за мирни преговори между Украйна и Русия

САЩ предлагат нов формат за мирни преговори между Украйна и Русия

Доближаваме се до най-дългото слънчево затъмнение на века

Доближаваме се до най-дългото слънчево затъмнение на века

Досиетата „Епстийн“ отново насочват вниманието към Бил Клинтън

Досиетата „Епстийн“ отново насочват вниманието към Бил Клинтън

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
Защо е полезно да включим сладки картофи в менюто на кучето ни

Защо е полезно да включим сладки картофи в менюто на кучето ни

dogsandcats.bg
Русия прекратява договора си с България от 1992 г.
Ексклузивно

Русия прекратява договора си с България от 1992 г.

Преди 1 ден
Ще спрат шести блок на АЕЦ „Козлодуй” заради повреда в турбината
Ексклузивно

Ще спрат шести блок на АЕЦ „Козлодуй” заради повреда в турбината

Преди 1 ден
Кървава атака в Тайпе, загинали и ранени
Ексклузивно

Кървава атака в Тайпе, загинали и ранени

Преди 1 ден
Центърът
Ексклузивно

Центърът "Кенеди" вече се казва "Тръмп-Кенеди"

Преди 1 ден

Виц на деня

Всеки ти казва - не пий, вредно е, не яж сладко, не яж пилешко, свинско, телешко месо, вредно е. И като се разболееш. - Ето…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

До 100 долара на пост: Колко се плаща да лъжеш за Сирия

До 100 долара на пост: Колко се плаща да лъжеш за Сирия

Свят Преди 2 часа

В Сирия социалните мрежи изпълняват ролята на основно информационно пространство

Можете ли да се доверите на интуицията си? - анализ на учен

Можете ли да се доверите на интуицията си? - анализ на учен

Любопитно Преди 2 часа

Интуицията е резултат от сложна обработка на информация в мозъка

,

Tурция и "Хамас" обсъждат втората фаза на мирния план за Газа

Свят Преди 4 часа

Втората фаза от мирния план за Газа включва сили от международни войници за стабилизиране на крайбрежната зона и преходно правителство, съставено от палестински технократи

,

Въоръжен с нож мъж е застрелян от полицията в Корсика, след като заплашил минувачи

Свят Преди 5 часа

Инцидентът е станал на фона на засилени мерки за сигурност във Франция по време на празниците

Росен Йорданов: Истинската битка е между демокрацията и популизма

Росен Йорданов: Истинската битка е между демокрацията и популизма

България Преди 5 часа

Градусът на маниакалност нараства, смята психологът

Йордания потвърди, че е участвала в ударите срещу "Ислямска държава" в Сирия

Йордания потвърди, че е участвала в ударите срещу "Ислямска държава" в Сирия

Свят Преди 6 часа

Йорданската армия съобщи в изявление, че военновъздушните ѝ сили са "участвали в прецизни въздушни удари"

Ватиканът: Папа Лъв XIV свиква през януари своята първа консистория

Ватиканът: Папа Лъв XIV свиква през януари своята първа консистория

Свят Преди 6 часа

Консисторията, както се наричат подобни събрания, ще се състои на 7 и 8 януари

Вучич: Имаме горива до 15-20 или 25-ти януари

Вучич: Имаме горива до 15-20 или 25-ти януари

Свят Преди 7 часа

Той направи това изявление, коментирайки резултатите от среща за енергийната стабилност и ситуацията около компанията „Петролната индустрия на Сърбия“

.

Задържаха мъж за убийството на негов съселянин край Разград

България Преди 7 часа

Тялото му е намерено на улицата

.

Тръмп номинира нов командир на американските сили за Латинска Америка

Свят Преди 7 часа

Донован ще оглави Южното командване на САЩ, наследявайки адмирал Алвин Холси, който напуска поста

.

Мотористи, облечени като Дядо Коледа, преминаха по булеварди и улици в София

България Преди 7 часа

Инициативата е на Sofia Riders и се провежда за поредна година

Зеленски: Япония ще предостави 6 млрд. долара помощ на Украйна

Зеленски: Япония ще предостави 6 млрд. долара помощ на Украйна

Свят Преди 8 часа

Според Зеленски общата стойност на пакета помощи е близо 6 милиарда долара, което ще помогне на Украйна да се защити от руската агресия

Откриха нов дрон, разбил се в Северозападна Турция

Откриха нов дрон, разбил се в Северозападна Турция

Свят Преди 8 часа

Това е вторият подобен инцидент за по-малко от 24 часа

Турист загина край връх Вихрен след падане от скали

Турист загина край връх Вихрен след падане от скали

България Преди 8 часа

Тялото му вече сваля надолу към хижа "Бъндерица"

Служител на Елисейския дворец отива на съд за кражба от резиденцията на Макрон

Служител на Елисейския дворец отива на съд за кражба от резиденцията на Макрон

Свят Преди 8 часа

Стойността на липсващите предмети се оценява между 15 000 и 40 000 евро

За втори пореден ден: Русия удари украинско пристанище край Одеса

За втори пореден ден: Русия удари украинско пристанище край Одеса

Свят Преди 9 часа

"Руските сили умишлено атакуват граждански логистични маршрути", написа Кулеба в "Телеграм"

Всичко от днес

От мрежата

Как да спасим коледната елха от домашната си котка

dogsandcats.bg

8 породи кучета, които променят цвета си с времето

dogsandcats.bg
1

Спасиха защитени птици от незаконна търговия

sinoptik.bg
1

Гола Коледа в Будапеща

sinoptik.bg

Свободата да обичаш без страх - Мишел за любовта, която плаши, но не можем да спрем да търсим!

Edna.bg

Тейлър Суифт разкри как се подготвя да тича по 8 мили на всяко шоу от турнето си!

Edna.bg

Старата госпожа се справи с Рома във вълнуващ мач

Gong.bg

Петко Христов не успя да помогне на Специя

Gong.bg

Големи градове по света отменят новогодишни празненства заради рискове за сигурността

Nova.bg

Какви са заявките на политическите партии преди връчването на мандатите?

Nova.bg