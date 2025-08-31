Свят

Израел удари говорител на "Хамас", готви офанзива в Газа

Това заяви днес премиерът на страната Бенямин Нетаняху

31 август 2025, 15:25
Израел удари говорител на "Хамас", готви офанзива в Газа
Източник: БТА

И зраел е нанесъл удар срещу говорителя на въоръженото крило на "Хамас" Абу Обейда в съвместна операция, проведена от военните и вътрешната разузнавателна служба "Шин Бет", заяви днес премиерът на страната Бенямин Нетаняху, цитиран от Ройтерс.

"Все още не знаем окончателния резултат, надявам се, че той вече не е сред нас", заяви Нетаняху по време на правителствено заседание, на което се очаква да бъде обсъден планът за превземането на град Газа.

Израелските сили бомбардираха предградията на града през нощта от въздуха и по суша, разрушавайки домове и прогонвайки още семейства от района.

Местните здравни власти заявиха, че израелските удари са отнели живота на най-малко 18 души.

Жителите на един от най-големите квартали в град Газа разказаха, че през последните два дни районът е бил подложен на танкови обстрели и въздушни удари, което е принудило семействата да потърсят убежище в западните части на града.

През последните три седмици израелската армия постепенно засили операциите си около град Газа, а в петък прекрати временните паузи в ударите, които позволяваха доставката на хуманитарна помощ.

Според израелски представител, цитиран от Ройтерс, на днешното заседание кабинетът за сигурност на Нетаняху се очаква да обсъди следващите етапи от планираната офанзива за превземане на град Газа, описван като последния бастион на "Хамас".

Не се очаква пълномащабната офанзива да започне през следващите седмици. Израел заявява, че иска да евакуира цивилните, преди да вкара повече сухопътни сили.

Междувременно Червеният кръст предупреди, че евакуацията от града ще доведе до масово преместване на населението, което никоя друга област в ивицата Газа не е в състояние да поеме, на фона на сериозния недостиг на храна, подслон и медицински материали.

Израелската армия предупреди политическите си лидери, че офанзивата застрашава заложниците, които все още се държат от "Хамас" в Газа.

Протестите в Израел, призоваващи за край на войната и освобождаването на заложниците, се засилиха през последните седмици. Големи тълпи излязоха на митинги в Тел Авив вчера вечерта, а семействата на заложниците протестираха пред домовете на министри тази сутрин.

Източник: Атанаси Петров/БТА    
Израел Хамас Град Газа Военни операции Абу Обейда Бенямин Нетаняху Заложници
