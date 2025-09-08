Свят

Израел Кац заплаши "Хамас" с "ураган"

Израелската армия продължава да се подготвя за разширяване на операцията

8 септември 2025, 11:46
Израел Кац заплаши "Хамас" с "ураган"
Източник: БТА

И зраелският министър на отбраната Израел Кац отново отправи строго предупреждение към палестинската ислямистка организация "Хамас" преди началото на настъплението в град Газа, предаде ДПА.

"Днес над небето на град Газа ще се разрази огромен ураган и покривите на небостъргачите на терористите ще се разтреперят", написа Кац в публикация в "Екс".

Без резултат приключиха първите непреки разговори за прекратяване на огъня между „Хамас“ и Израел

"Това е последното предупреждение към убийците и изнасилвачите от "Хамас" в Газа и в луксозните хотели в чужбина: Освободете заложниците и сложете оръжията си – или Газа ще бъде унищожена, а вие ще бъдете изтребени", добави Кац. 

Израелската армия продължава да се подготвя за разширяване на операцията.

Малко по-рано американският президент Доналд Тръмп отправи "последно предупреждение" към "Хамас", за да наложи дипломатическо решение точно преди предстоящото мащабно настъпление на Израел в град Газа. Той написа на платформата си "Трут соушъл", че Израел е приел условията му и че е време "Хамас" също да ги приеме.

'Хамас' предлага ново примирие, Израел отказва

В отговор ислямистката организация заяви, че е "готова да седне незабавно на масата за преговори". "Хамас" "приветства всяка стъпка, която помага за спирането на агресията срещу (неговия) народ".

Според информация от израелската телевизия Channel 12, предложението предвижда предаването на всички 48 заложници – както живите, така и мъртвите – в първия ден от влизането в сила на примирието. В замяна израелската армия ще спре настъплението си в град Газа и ще освободи хиляди палестински затворници от своите затвори. Сред тях има стотици, които са осъдени на доживотен затвор за убийството на израелци.

Вижте в нашата галерия: Разруха и болка: Войната между "Хамас" и Израел

Разруха и болка: Войната между "Хамас" и Израел
14 снимки
израел хамас война атака
израел хамас война атака
израел хамас война атака
израел хамас война атака
Източник: БТА, Асен Георгиев    
Израел Хамас Газа Израел Кац Настъпление в Газа Предупреждение Заложници Преговори Дипломация Размяна на затворници
Последвайте ни

По темата

Франция - Крахът на правителството на Франсоа Байру изглежда неизбежен

Франция - Крахът на правителството на Франсоа Байру изглежда неизбежен

Петима убити и седем тежко ранени при стрелба в Йерусалим

Петима убити и седем тежко ранени при стрелба в Йерусалим

Различни версии: Какво крият записите от побоя над шефа на МВР-Русе?

Различни версии: Какво крият записите от побоя над шефа на МВР-Русе?

Лейди Гага и Ариана Гранде триумфираха на музикалните награди на MTV

Лейди Гага и Ариана Гранде триумфираха на музикалните награди на MTV

190 000 българи си преместиха парите за втора пенсия

190 000 българи си преместиха парите за втора пенсия

pariteni.bg
5 най-чести заболявания при малките кученца

5 най-чести заболявания при малките кученца

dogsandcats.bg
Министър Митов: 33-ма задържани и над 600 проверени след смъртта на наркозависимия в Ботевград
Ексклузивно

Министър Митов: 33-ма задържани и над 600 проверени след смъртта на наркозависимия в Ботевград

Преди 17 часа
Освиркаха Доналд Тръмп на финала на US Open при мъжете (ВИДЕО)
Ексклузивно

Освиркаха Доналд Тръмп на финала на US Open при мъжете (ВИДЕО)

Преди 14 часа
Зеленски към САЩ: Разчитаме на силна реакция след най-голямата руска атака
Ексклузивно

Зеленски към САЩ: Разчитаме на силна реакция след най-голямата руска атака

Преди 13 часа
Тръмп обмисля да наложи нови санкции срещу Русия
Ексклузивно

Тръмп обмисля да наложи нови санкции срещу Русия

Преди 16 часа

Виц на деня

– Пешо, пак ли си пил?! – Не, душата ми просто се е освободила от реалността.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>&quot;Тръмп и Путин биха искали Европа да бъде разединена&quot;</p>

Жан-Клод Юнкер: Тръмп и Путин биха искали Европа да бъде разединена

Свят Преди 1 час

Не мисля, че бяхме наивни да се опитаме да установим по-добри отношения с Русия, каза той

Четири години в нелегалност: Новозеландската полиция намери децата на беглец от закона

Четири години в нелегалност: Новозеландската полиция намери децата на беглец от закона

Свят Преди 3 часа

Децата са били без придружители, когато полицията ги е намерила, и са сътрудничили на властите

Полша откри отломки от неидентифициран обект до границата с Беларус

Полша откри отломки от неидентифициран обект до границата с Беларус

Свят Преди 3 часа

Мястото е отцепено, при инцидента няма пострадали

Със 120 км/ч: Турски тирове хвърчат по пътя Враца–София

Със 120 км/ч: Турски тирове хвърчат по пътя Враца–София

България Преди 3 часа

„Шофьорите на турските камиони се държаха като мутри от 90-те години на пътя“, заяви шофьор на камион

България и НАТО с мащабно учение за кризи и бедствия

България и НАТО с мащабно учение за кризи и бедствия

България Преди 4 часа

Участие ще вземат около 1200 представители от над 40 държави и организации

След US Open: Иван Иванов и Александър Василев се завръщат в България

След US Open: Иван Иванов и Александър Василев се завръщат в България

България Преди 4 часа

Двамата са част от отбора на България за Купа "Дейвис"

Внимание: Ограничават камионите към София по 3 магистрали днес

Внимание: Ограничават камионите към София по 3 магистрали днес

България Преди 4 часа

Вече са в сила новите правила в Закона за движението по пътищата

Пълно лунно затъмнение: Милиони хора по света наблюдаваха "кървавата луна"

Пълно лунно затъмнение: Милиони хора по света наблюдаваха "кървавата луна"

Любопитно Преди 4 часа

Ето кога ще бъде следващото лунно затъмнение

Доживотен затвор за жената, убила роднини с гъби

Доживотен затвор за жената, убила роднини с гъби

Свят Преди 5 часа

Тя беше призната за виновна по три обвинения

<p>Американският президент Тръмп: Не съм&nbsp;щастлив</p>

Тръмп планира нов разговор с Путин

Свят Преди 5 часа

Той очаква европейски лидери да посетят САЩ, за да разговарят за войната в Украйна

Десетки хиляди подкрепиха Болсонаро срещу процеса за преврат

Десетки хиляди подкрепиха Болсонаро срещу процеса за преврат

Свят Преди 5 часа

Няколко хиляди привърженици на Лула да Силва също демонстрираха в големите бразилски градове, но в подкрепа на Върховния съд

<p>Тръмп с последно предупреждение към &quot;Хамас&quot;</p>

Тръмп с последно предупреждение към "Хамас" за заложниците

Свят Преди 5 часа

Според израелски източници в ивицата Газа остават 48 заложници

Премиерът Росен Желязков пристигна на официално посещение в Черна гора

Премиерът Желязков на визита в Черна гора

България Преди 5 часа

Ще бъдат подписани два документа за сътрудничество между България и Черна гора

От "Аватар" в реалността: Учени създадоха светещи растения

От "Аватар" в реалността: Учени създадоха светещи растения

Любопитно Преди 6 часа

"Представете си светещи дървета, които заменят уличните лампи“

Мистериозната легенда за „главите от Великденския остров“

Мистериозната легенда за „главите от Великденския остров“

Любопитно Преди 6 часа

Въпреки че е едно от най-отдалечените населени места в света, Великденският остров е постигнал впечатляващо ниво на световна слава

Защо една жена може внезапно да прекрати връзка: 7 сигнала, които сте игнорирали

Защо една жена може внезапно да прекрати връзка: 7 сигнала, които сте игнорирали

Любопитно Преди 6 часа

Защо жените прекъсват връзките внезапно четете в следващите редове

Всичко от днес

От мрежата

8 причини, поради които котките атакуват опашките си

dogsandcats.bg

Котката ми ме събужда през нощта - как да се справя

dogsandcats.bg
1

Язовирите с критично ниски нива

sinoptik.bg
1

Лятото си отива, сушата се задълбочава

sinoptik.bg

Трагичната любовна история, вдъхновила филма „Преди изгрев“

Edna.bg

И на астролозите им стана горещо: ето каква прелъстителка е всяка зодия

Edna.bg

Спрягат Станимир Стоилов за националния отбор на Казахстан

Gong.bg

Сериозен проблем застигна Ламин Ямал в Турция (видео)

Gong.bg

Жертви и десетки ранени при стрелба в Йерусалим

Nova.bg

Росен Желязков е на официално посещение в Черна гора

Nova.bg