Свят

"Новговор": Как войната на Путин променя руския език

Промените в езика обаче съвсем не са свързани само с войната – те отразяват наративите на действащата руска власт

21 декември 2025, 06:57
"Новговор": Как войната на Путин променя руския език
Източник: iStock

"Трясък" и "мощен звук" вместо взрив, "прилив на води" вместо наводнение, "временни затруднения" вместо икономическа криза и много други думи и изрази станаха част от руския медиен речник още преди началото на войната в Украйна, съобщи Deutsche Welle.

„Информационните евфемизми, предназначени да прикрият неприятни явления, процеси или решения на властите, станаха факт още преди нахлуването на Русия в Украйна. Така например още през 2008-2009 година на журналистите от държавните телевизия бе препоръчано да не използват думата „криза“, а да я заменят с „временни затруднения“, казва пред ДВ филоложката Ксения Туркова.

Лингвистът Кирил Харатян на свой ред отбелязва, че евфемизми като „трясък“ или „потапяне“ се използват само в руските официози. „Ако река Ганг например излезе от бреговете си, вече се говори за наводнение. Но в Русия нещата се наричат другояче – т.е. на територията на нашата велика родина не може да се случи нещо лошо.“

Руските държавни институции например редовно говорят за „падане на отломки от безпилотен летателен уред“, където всъщност става дума за пряко попадение на украински дрон. А украинските власти все по-често биват наричани „киевският режим“.

Новият тълковен речник на държавния руски език

Промените в езика обаче съвсем не са свързани само с войната – те отразяват наративите на действащата руска власт, пише изданието Barents Observer, анализирайки Тълковния речник на държавния руски език. Така например авторитаризмът там се определя като „най-ефективната форма на държавно управление в тежки за страната времена“, а демокрацията е определена по следния начин: „В практиката на политическия живот на западните страни това е форма на държавно управление, при която гражданите имат определени права и свободи, а държавните институции действат в интерес на най-влиятелните лица, които въздействат на взимането на решения по въпросите, свързани с политическия, икономическия и социалния живот на обществото“.

Когато става дума за „единство“, съставителите пишат за „историческото единство на беларуси, руснаци и украинци“, а думата „режим“ е обяснена чрез „киевския режим“: „Той съществува в Украйна от 2014 година: вид политическо управление, представляващо заплаха за основните права и интереси на рускоезичното население“.

Как се променя руският език на фона на войната в Украйна

Кирил Харатян дели промените в руския език от военно време на две категории: спуснати „отгоре“ и дошли „отдолу“ - от зоната на бойните действия. Когато става дума за руската власт и нейните съюзници например, „изказването като че ли не може да съществува само по себе си – а непременно трябва да е пълно с идеологически патос“. Поради това унгарският премиер Виктор Орбан е наричан „гълъб на мира“ от близките до властта руски медии. „Представянето на Орбан по този начин, който няма никаква връзка с действителността, има за цел да излъже общественото внимание. Орбан не е „долетял“ с миротворческа мисия, а е просто руски сателит и поддръжник“, обяснява експертът.

Думи като „птичка“ (вместо руски дрон) пък навлизат в бита директно от фронта. „Това не на последно място означава, че фронтовият жаргон получава одобрение от страна на руския народ. Защото, ако не го одобряваше, той нямаше да приеме тази „мода“.

Създаване на "алтернативна реалност"

Според Ксения Туркова, „новият“ руски език е нужен, за да „формира нова, алтернативна реалност“. „Важна част от тази алтернативна реалност е романтизацията, а след това банализацията и тривиализацията на смъртта, превръщането ѝ в нещо делнично. На същата цел служи и съкращението СВО – „специална военна операция“, каквото е официалното руско наименование на войната срещу Украйна. То се вписва в поредицата други абревиатури, които руснаците използват ежедневно.“

Експертката дава пример и с думата „ядерка“ (със значение на ядрена война), където чрез умалителната наставка „ка“ думата се подрежда сред безобидни думи като „катеричка“, „сестричка“ или „баничка“, т.е. изглежда банална и невинна.

Дали промените от военно време в руския език ще се задържат

Ксения Туркова е на мнение, че внесените от войната промени в руския език трудно ще бъдат отхвърлени. „Знаем например колко живи са и до днес думите от времената на сталинизма. Създаденият „антиезик“, изкристализирал по време на войната, ще се преодолее много трудно.“

Харатян пък посочва, че промените, наложени в езика „отгоре“, ще се запазят в него поне докато не се смени властта в Русия. „Когато в езика се говори за нещо с допълнителен патос, с архаични думи и спомени за хилядолетната история на Русия, определено става дума за подвеждане на аудиторията. Тоест, докато лъжливият режим управлява държавата, фалшивият патос ще се запази.“ Въпросът е колко дълго ще трае това.

Източник: Deutsche Welle    
Руски език Евфемизми Война в Украйна Медийна пропаганда Алтернативна реалност Политически език Държавни институции Специална военна операция Езикова манипулация Новояз
Последвайте ни
Мъгли и дъжд в неделя, идва астрономическата зима

Мъгли и дъжд в неделя, идва астрономическата зима

Две звезди са на път да се сблъскат: Свръхнова ще е видима от Земята

Две звезди са на път да се сблъскат: Свръхнова ще е видима от Земята

"Новговор": Как войната на Путин променя руския език

Открита е причината за отвращението към алкохола и сладкото

Открита е причината за отвращението към алкохола и сладкото

Еврозоната носи неприсъствени дни: Колко ще ви платят за работа тогава

Еврозоната носи неприсъствени дни: Колко ще ви платят за работа тогава

pariteni.bg
Leapmotor заявява сериозните си намерения с още три модела

Leapmotor заявява сериозните си намерения с още три модела

carmarket.bg
<p>Русия прекратява военните си споразумения с България</p>
Ексклузивно

Русия прекратява военните си споразумения с България

Преди 11 часа
САЩ предлагат нов формат за мирни преговори между Украйна и Русия
Ексклузивно

САЩ предлагат нов формат за мирни преговори между Украйна и Русия

Преди 13 часа
Доближаваме се до най-дългото слънчево затъмнение на века
Ексклузивно

Доближаваме се до най-дългото слънчево затъмнение на века

Преди 9 часа
Досиетата „Епстийн“ отново насочват вниманието към Бил Клинтън
Ексклузивно

Досиетата „Епстийн“ отново насочват вниманието към Бил Клинтън

Преди 8 часа

Виц на деня

- Образование? - Нямам. - Трудов стаж? - Никакъв. - Защо искате да работите в нашата фирма? - Ами не искам. - Нает сте. -…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Орбан посочи възможни алтернативи за премиерския пост в Унгария

Орбан посочи възможни алтернативи за премиерския пост в Унгария

Свят Преди 13 минути

Това се случва на фона на предизборни предизвикателства и обвинения

Шести блок на АЕЦ "Козлодуй" спира работа по-рано заради установен дефект

Шести блок на АЕЦ "Козлодуй" спира работа по-рано заради установен дефект

Свят Преди 20 минути

Причината за по-ранното извеждане на блока от експлоатация е установен допълнителен дефект при подготовката за планираното спиране на 22 декември

,

Скъпоценни камъни: Брилянтна инвестиция или илюзия за богатство

България Преди 39 минути

Скъпоценните камъни са едни от най-консервативните инвестиционни инструменти в световната история

Аржентина приветства натиска на Доналд Тръмп "за освобождаване" на Венецуела

Аржентина приветства натиска на Доналд Тръмп "за освобождаване" на Венецуела

Свят Преди 9 часа

Това заяви аржентинският президент Хавиер Милей

До 100 долара на пост: Колко се плаща да лъжеш за Сирия

До 100 долара на пост: Колко се плаща да лъжеш за Сирия

Свят Преди 9 часа

В Сирия социалните мрежи изпълняват ролята на основно информационно пространство

Можете ли да се доверите на интуицията си? - анализ на учен

Можете ли да се доверите на интуицията си? - анализ на учен

Любопитно Преди 10 часа

Интуицията е резултат от сложна обработка на информация в мозъка

Рим въвежда платен достъп за туристи до фонтана "Треви"

Рим въвежда платен достъп за туристи до фонтана "Треви"

Любопитно Преди 10 часа

Бароковият шедьовър е едно от най-популярните места

За първи път: Човек в инвалидна количка летя в Космоса (СНИМКА)

За първи път: Човек в инвалидна количка летя в Космоса (СНИМКА)

Любопитно Преди 10 часа

Михаела Бентхаус получава тежки увреждания при инцидент с планински велосипед преди 7 години

6 причини да четете всеки ден

6 причини да четете всеки ден

Любопитно Преди 11 часа

Изследванията показват, че ежедневното четене увеличава продължителността на живота, намалява стреса и забавя стареенето на мозъка

Обявиха цените на билетите за градския транспорт в София в евро

Обявиха цените на билетите за градския транспорт в София в евро

България Преди 12 часа

Те са по-ниски с няколко цента спрямо сегашните, заради закръгляването надолу

,

Tурция и "Хамас" обсъждат втората фаза на мирния план за Газа

Свят Преди 12 часа

Втората фаза от мирния план за Газа включва сили от международни войници за стабилизиране на крайбрежната зона и преходно правителство, съставено от палестински технократи

,

Въоръжен с нож мъж е застрелян от полицията в Корсика, след като заплашил минувачи

Свят Преди 12 часа

Инцидентът е станал на фона на засилени мерки за сигурност във Франция по време на празниците

Росен Йорданов: Истинската битка е между демокрацията и популизма

Росен Йорданов: Истинската битка е между демокрацията и популизма

България Преди 13 часа

Градусът на маниакалност нараства, смята психологът

Йордания потвърди, че е участвала в ударите срещу "Ислямска държава" в Сирия

Йордания потвърди, че е участвала в ударите срещу "Ислямска държава" в Сирия

Свят Преди 13 часа

Йорданската армия съобщи в изявление, че военновъздушните ѝ сили са "участвали в прецизни въздушни удари"

Ватиканът: Папа Лъв XIV свиква през януари своята първа консистория

Ватиканът: Папа Лъв XIV свиква през януари своята първа консистория

Свят Преди 14 часа

Консисторията, както се наричат подобни събрания, ще се състои на 7 и 8 януари

Вучич: Имаме горива до 15-20 или 25-ти януари

Вучич: Имаме горива до 15-20 или 25-ти януари

Свят Преди 14 часа

Той направи това изявление, коментирайки резултатите от среща за енергийната стабилност и ситуацията около компанията „Петролната индустрия на Сърбия“

Всичко от днес

От мрежата

Подготовка на котката за кастрация - кога трябва се спре приемът на вода и храна

dogsandcats.bg

Кучето ми отказва да яде гранули, какво да правя?

dogsandcats.bg
1

Спасиха защитени птици от незаконна търговия

sinoptik.bg
1

Гола Коледа в Будапеща

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 21 декември, неделя

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 21 декември, неделя

Edna.bg

Алонсо за освиркването на Винисиус: Феновете имат право да изразяват мнението си

Gong.bg

Бивш капитан на ЦСКА с първи гол за новия си отбор

Gong.bg

Облачно и мъгливо в първия ден на зимата

Nova.bg

Шести блок на АЕЦ „Козлодуй“ ще бъде спрян по-рано заради установен дефект

Nova.bg