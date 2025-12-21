Полиглотите изглежда имат по-млад мозък

Х ората по света живеят по-дълго от всякога. По-дългият живот носи нови възможности, но също така въвежда и предизвикателства, особено риска от свързано с възрастта влошаване на здравето.

Наред с физическите промени, като намалена сила или по-бавно движение, много възрастни хора се борят с паметта, вниманието и ежедневните задачи.

Изследователите са прекарали години в опити да разберат защо някои хора запазват умствената си острота, докато други се влошават по-бързо. Една идея, която привлича нарастващ интерес, е многоезичието - способността да се говори повече от един език.

Когато някой знае два или повече езика, всички тези езици остават активни в мозъка. Всеки път, когато полиглот иска да говори, мозъкът трябва да избере правилния език, като същевременно предпазва другите от намеса. Това постоянно умствено упражнение действа донякъде като ежедневно „трениране на мозъка“.

Избирането на един език, потискането на другите и превключването между тях укрепва мозъчните мрежи, участващи в вниманието и когнитивния контрол. Изследователите смятат, че тази постоянна умствена тренировка може да помогне за защитата на мозъка с напредване на възрастта в продължение на цял живот.

Проучвания, сравняващи двуезични и едноезични хора, показват, че хората, които използват повече от един език, могат да поддържат по-добри когнитивни умения в по-късна възраст. Резултатите в различните проучвания обаче са противоречиви. Някои съобщават за ясни предимства за полиглотите, докато други откриват малка или никаква разлика.

Ново, мащабно проучване сега предлага по-силни доказателства и важна информация: говоренето на един допълнителен език изглежда полезно, но говоренето на няколко изглежда още по-добре.

Това проучване анализира данни от повече от 86 000 здрави възрастни на възраст от 51 до 90 години в 27 европейски страни. Изследователите са използвали подход на машинно обучение, което означава, че са обучили компютърен модел да открива модели в хиляди точки от данни. Моделът е оценил на колко години изглежда даден човек въз основа на ежедневното му функциониране, паметта, нивото на образование, движението и здравословните му състояния, като сърдечни заболявания или загуба на слуха.

Сравняването на тази „прогнозирана възраст“ с действителната възраст на човек създава това, което изследователите наричат ​​„биоповеденческа възрастова разлика“. Това е разликата между това колко е възрастен някой и колко стар изглежда въз основа на физическия и когнитивен му профил.

Отрицателна разлика означавало, че някой изглежда по-млад от биологичната си възраст. Положителна разлика означава, че изглежда по-възрастен.

Страните с висок ниво на полиглотство включват места като Люксембург, Нидерландия, Финландия и Малта, където говоренето на няколко езика е често срещано явление. Страните с нисък ниво на многоезичие включват Обединеното кралство, Унгария и Румъния.

Хората, живеещи в страни, където полиглотството е често срещано, са имали по-малък шанс да проявят признаци на ускорено стареене. Говорещите един език, за разлика от тях, са били по-склонни да изглеждат биологично по-възрастни от действителната си възраст. Само един допълнителен език е оказал съществено влияние.

Няколко езика създадоха още по-силен ефект, което предполага дозозависима връзка, при която всеки допълнителен език осигурява допълнителен слой защита.

Тези модели са най-силни сред хората в края на 70-те и 80-те години. Владеенето на два или повече езика не просто помага; то предлага забележимо по-силен щит срещу свързан с възрастта упадък. По-възрастните многоезични хора сякаш притежават един вид вградена устойчивост, която липсва на техните едноезични връстници.

Може ли това просто да отразява разликите в богатството, образованието или политическата стабилност между държавите? Изследователите са проверили това, като са коригирали десетки национални фактори, включително качеството на въздуха, нивата на миграция, неравенството между половете и политическия климат.

Дори след тези корекции, защитният ефект на многоезичието остана стабилен, което предполага, че самият езиков опит допринася с нещо уникално.

Въпреки че изследването не е изследвало директно мозъчните механизми, много учени твърдят, че умственото усилие, необходимо за овладяване на повече от един език, помага да се обяснят откритията. Изследванията показват, че жонглирането с езици ангажира системата за изпълнителен контрол на мозъка – наборът от процеси, отговорни за вниманието, инхибирането и превключването на задачи.

Превключването между езици, предотвратяването на излизането на грешна дума, запомнянето на различни речници и изборът на правилния израз – всичко това поставя постоянни изисквания към тези системи. Работата в нашата лаборатория показа, че хората, които използват два езика през целия си живот, са склонни да имат по-голям обем на хипокампуса.

Това означава, че хипокампусът, ключова област на мозъка за формиране на спомени, е физически по-голям. По-големият или по-структурно здрав хипокампус обикновено е свързан с по-добра памет и по-голяма устойчивост на свързано с възрастта свиване или невродегенеративни заболявания като болестта на Алцхаймер .

Това ново изследване се откроява със своя мащаб, дългосрочна перспектива и широк подход към дефинирането на стареенето. Чрез комбиниране на биологична, поведенческа и екологична информация, то разкрива последователна закономерност: многоезичието е тясно свързано с по-здравословното стареене.

Макар че не е магически щит, може да е едно от ежедневните преживявания, които помагат на мозъка да остане адаптивен, устойчив и по-млад за по-дълго време.