Израел e ликвидирал шестима членове на „Хамас“ при удара по болницата в Газа

И зраелските военни са заключили, че шестима членове на палестинското движение „Хамас“ са били убити при удара по болница „Насер“ в южната част на ивицата Газа в понеделник. Това съобщи пред Съвета за сигурност изпълняващият длъжността постоянен представител на САЩ в ООН Дороти Ший, цитирана от Ройтерс.

Смъртоносен израелски удар по болница в Газа, загинали са журналисти

При израелския удар загинаха най-малко 20 души, включително журналисти, работещи за Ройтерс, Асошиейтед прес, „Ал Джазира“ и други медии.

„Израелската армия заключи, че шестима членове на „Хамас“, един от които е участвал в атаките на 7 октомври, са били убити, когато израелската армия порази мястото, което групировката използваше за наблюдение на войските“, заяви Ший.

След двоен удар по болница Бенямин Нетаняху каза: Трагичен инцидент

„Отбелязваме бързия характер на това разследване и реакцията и призоваваме Съвета да осъди продължаващото използване на гражданска инфраструктура от страна на „Хамас“, добави тя.

Израел и „Хамас“ с противоположни версии за атаката срещу болница в Газа

Постоянният представител на Израел в ООН Дани Данон заяви пред репортери преди заседанието, че подробностите за инцидента все още се проучват и през следващите няколко дни ще има повече информация.

„Нашата цел е да се борим с терористи, а не с журналисти, не с никой, който не е замесен в тероризъм“, заяви той.