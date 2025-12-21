Две звезди са на път да се сблъскат: Свръхнова ще е видима от Земята

К огато погледнете към небето, най-вече виждате звезди, които блестят и правят света малко по-ярък само със съществуването си. Всички сме чували за звезди, които падат и блестят, но какво ще стане, ако ви кажем, че те също могат да се сблъскат една с друга?

Астрономи и изследователи анализират звездната система V Sagittae от години. Разположена на около 10 000 светлинни години от Земята, тя е дом на две звезди, едната от които е бяло джудже, плътно, остатъчно ядро ​​от мъртва звезда, а другата е по-голяма, все още горяща звезда.

Сега, в ново проучване, учените са направили вълнуващо откритие. Те са установили, че бялото джудже се храни със своята звезда-спътник с невиждана досега скорост, което кара системата да блести необичайно ярко, според livescience.com. Тази „лудост от хранене“ е толкова интензивна, че може да доведе до експлозия, толкова мощна, че да може да се види от Земята, дори посред бял ден.

BREAKING 🚨: Two stars will soon collide and create a supernova explosion so massive that it'll light up Earth's sky possibly getting brighter than the Sun.



V Sagittae, a binary star system, is on the brink of a massive nova explosion, which could soon be visible to the naked… pic.twitter.com/tgGK3Z0G1C — All day Astronomy (@forallcurious) December 13, 2025

Две звезди са готови да създадат свръхнова

Тази система озадачава учените повече от век, а сега разкрива някои от тайните си.

Бялото джудже, което по-рано беше много слабо, свети много по-ярко от очакваното. Това е така, защото е изсмуквало материал от по-голямата и по-ярка звезда-спътник.

„V Sagittae не е обикновена звездна система – тя е най-ярката по рода си и озадачава експертите, откакто е открита за първи път през 1902 г.“, каза професор Фил Чарлз от Университета в Саутхемптън пред PrimeTimer.

Бялото джудже привлича „материал с огромна скорост“, което води до натрупването му на повърхността му. Процесът е толкова интензивен и силен, че материалът се превръща в термоядрена реакция.

„Това е толкова интензивен процес, че на повърхността на бялото джудже се получава термоядрен заряд, светейки като фар в нощното небе“, добави професор Чарлз.

Two giant stars will collide soon, creating a massive explosion strong enough to light up Earth’s sky pic.twitter.com/gaLgMTwxdO — The Page Z (@ThePageZ_) December 16, 2025

Тази яркост скоро може да доведе до събитие, видимо от Земята. Звездната система може да експлодира в нова, невероятно ярка експлозия от енергия. Двете звезди в системата са в тясна орбита, извършвайки пълно завъртане една около друга на всеки 12 часа.

Тази скорост е изключително висока за звездна система и докато обикалят една около друга, те бавно се приближават. Взаимодействието им се описва като „извънземно танго“ поради екстремните сили, които действат.

Какво е свръхнова?

Новата е огромен изблик на енергия, причинен от претоварването на бялото джудже с материала на своя спътник. Макар и звездни, тези експлозии не унищожават белите си джуджета. Средностатистическата нова блести стотици хиляди пъти и може да се повтаря в продължение на хиляди или милиони години.

В крайна сметка, когато двете звезди се приближат, те ще се сблъскат, създавайки още по-мощна експлозия при удара си - свръхнова. Тази свръхнова ще бъде толкова ярка, че ще бъде видима дори през деня при силна слънчева светлина.

Кога се случва това?

Учените смятат, че тази експлозия може да се случи скоро, вероятно в рамките на „следващите години“.