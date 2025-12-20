До 100 долара на пост: Колко се плаща да лъжеш за Сирия

И зкуствен интелект, призиви за насилие и постове, платени от политически организации в съседни държави - истината за случващото се в Сирия падна в плен на дезинформацията, съобщи Deutsche Welle.

"Моля ви, искаме само стрелбата да спре, за да погребем телата, които са по улиците", пише потребител в социалните мрежи, който твърди, че се намира в град Джабле в Сирия. Там през миналия уикенд около 800 души бяха убити.

"Аз съм в Джабле. Няма никакви проблеми, тук никой не стреля", пише друг мъж под публикацията му. Кое е истина?

Координирана дезинформация и призиви за действие

След като поддръжници на сваления диктатор Башар Асад започнаха да атакуват сирийските сили за сигурност в края на миналата седмица, страната преживя най-тежките сцени на насилие от падането на режима през декември. Освен вълна на насилие, Сирия стана жертва и на вълна от дезинформация, казват от сирийската организация за проверка на фактите Verify-Sy.

"Координацията между злонамерените играчи онлайн е достигнала пика си от освобождението на Сирия насам", казва Зухир ал Шимале от организацията.

В последната седмица дезинформацията беше пряко свързана и с реални събития на терен, обяснява експертът.

"В общи чатове и на лични съобщения злонамерените играчи подстрекаваха алауити и други малцинствени групи да бягат, като ги предупреждаваха, че ги очаква геноцид. В същото време те съветваха мъжете да вдигнат оръжия срещу правителствените сили", казва още ал Шимале.

От Verify-Sy отчитат и повишено количество на генерирани снимки и видеа с изкуствен интелект, за да създадат "много провокативни и графични кадри".

Някои от кадрите показват истински военни престъпления. Други обаче са стари и показват как силите на Асад извършват подобни престъпления. Някои публикации, които отдават почит на загиналите, са истински, но други показват хора, за които твърдят, че са убити, а те всъщност са живи и в някои случаи дори не са в Сирия.

Поляризация и ескалация

В Сирия социалните мрежи изпълняват ролята на основно информационно пространство, тъй като няма традиционни медии, които да са независими и да се ползват с обществено доверие, обяснява Нура Алджизауи - активистка и старши изследовател в Университета на Торонто. Затова и дезинформацията толкова лесно достига до много хора. Според експертката друг проблем е, че новото правителство няма изградена система за комуникации.

Противоречивото отношение сред сирийското общество също допринася. Сирийците, които подкрепят Асад, използват дезинформация, за да увеличат разделенията и да призоват общността си да не се помирява с новото сирийско правителство. Много бивши революционери също така толкова искат да вярват в новото правителство, че някои от тях побързаха да заявят, че новините за престъпления, извършени от новите сирийски сили за сигурност, са "фалшиви". Сирийските власти обявиха, че ще сформират независима комисия за разследване на потенциални военни престъпления и извършиха два ареста.

Намеса от Иран, Русия, Израел

"Нарастването на дезинформацията и речта на омразата онлайн подхранва насилието и задълбочава разделението", казва Разан Рашиди, директор на базираната в Обединеното кралство застъпническа организация "Кампания за Сирия". Истината се губи в това противопоставяне, казва той. "Хората се страхуват да говорят в знак на солидарност с жертвите или да оспорват временното правителство, защото се страхуват от ответните реакции в социалните медии."

Дезинформацията се използва и от външни играчи, които следват свои стратегии - най-вече срещу новото сирийско правителство. Алджизауи и журналистите от Verify-Sy наблюдават ирански прокси мрежи, които работят от места като Ирак и Ливан. Русия и Израел също играят роля в дезинформационните кампании срещу новото правителство, коментират експертите. Крайнодесни американски коментатори също използват профилите си в социалните мрежи, за да промотират ислямофобски мнения и да обвиняват новото сирийско правителство във военни престъпления.

Дезинформация срещу заплащане

ДВ изпрати съобщения до няколко потребители в социалните медии, които се представят за чужденци и са публикували информация, която по-късно е била опровергана. Само един от тях отговори. Според профила му се намира в южен Ирак.

При условие да бъде запазена анонимността му, потребителят каза, че работи по инструкции от оперативния отдел за медиите на т.нар. Иракски народни мобилизационни сили. Това са милиции, първоначално сформирани от шиитските мюсюлмански общности в Ирак, за да се борят с терористите от "Ислямска държава", но сега са част от държавната сигурност и правителството на страната. Някои групи в рамките на организацията са добре известни с по-тесните си контакти с Иран и се смятат за част от т.нар. Ос на съпротивата, подкрепяна от Иран и включваща Хизбула в Ливан и хутите в Йемен.

"Те ми дават постовете и аз ги публикувам", обяснява потребителят. "Доверявам се много на моето ръководство и те са тези, които проверяват новините", казва още лицето, като добавя, че за онлайн публикациите си получава между 20 и 30 долара. Повечето, които правят същото, са безработни, с увреждания след войната, или жени, чиито съпрузи са загинали в сражения, обяснява източникът. Някои инфлуенсъри получават и 100 долара на публикация.

Оперативните работници работят за пари, но базираният в Ирак потребител на X, който е мюсюлманин шиит, признава, че работата има и политически аспект. Според потребителя всички сунити, включително и тези в Сирия, са негови врагове и врагове на Иран, където преобладават и управляват представителите на шиитския ислям.

Лицето също така оправдава работата си, като твърди, че новото сирийско правителство е близко до Израел, САЩ и Европа, които те смятат за врагове на Иран, без да съществуват доказателства за подобна теза. Потребителят признава, че профилната снимка, която ползва на акаунта си, не е истинска, а ДВ не е в състояние да провери напълно самоличността на лицето. Отговорите му обаче съвпадат с предишни разследвания за разпространение на съдържание, финансирано от политически структури в Ирак.