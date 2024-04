С корошно разследване откри, че държавни служители от 15 федерални агенции са знаели още през 2018 г., че Институтът по вирусология в Ухан ще се опитва да създаде вирус като COVID-19, съобщава FOX NEWS.

Тези служители знаели, че китайската лаборатория предлага да се създаде вирус, подобен на COVID-19, и нито един от тези служители не разкрил тази схема пред обществеността. Всъщност 15 агенции, запознати с този проект, постоянно отказват да предоставят каквато и да е информация относно това тревожно и опасно изследване.

Това означава, че най-малко 15 федерални агенции са знаели от началото на пандемията, че EcoHealth Alliance и Институтът по вирусология в Ухан търсят федерално финансиране през 2018 г., за да създадат вирус, генетично много подобен, ако не идентичен на COVID-19, твърди FOX NEWS.

Притеснително е, че нито една от тези 15 агенции не ни предупреди, че Институтът по вирусология в Ухан е инициирал това изследване. Нито една от тези агенции не предупреди никого, че тази китайска лаборатория вече е съставила планове за създаване на такъв вирус.

Милиони хора починаха от COVID-19. Сега знаем, че над 15 правителствени агенции, както и изследователите Питър Дашак, Ралф Барик, Иън Липкин и учени от Rocky Mountain Lab на NIAID, всички са знаели за желанието на Института по вирусология на Ухан да създаде коронавирус с място за разцепване на фурин, вирус, предварително адаптиран за предаване от хора.

