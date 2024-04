"Следващата пандемия е зад ъгъла“: Очаква ли ни нов локдаун

С ветът се сблъска с пандемията от COVID-19 преди четири години и милиони хора по Земята бяха заложници в собствените си домове. Локдаунът се превърна в начин на живот.

Работата от вкъщи се превърна в реалност и хората бяха разделени от близките си, докато служителите на първа линия се бореха с нов и непознат вирус.

И така, ако ни връхлети нова пандемия, ще се наложи ли нов локдаун и как ще се промени това?

'Next pandemic is around the corner,' expert warns - but would lockdown ever happen again? https://t.co/p2YKgGZu9d they wont get another lock down,it will probably get ignored