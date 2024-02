Тревога в САЩ: Сериозна заплаха за националната сигурност

П редседателят на комисията по разузнаване на Камарата на представителите Майк Търнър предостави информация относно „сериозна заплаха за националната сигурност“ на разположение на всички членове на Конгреса за преглед, съобщи Си Ен Ен.

Докато Търнър и Белият дом не съобщават подробности за заплахата, два източника и американски служител са заявили пред Си Ен Ен, че тя е свързана с Русия.

Множество източници, запознати с разузнаването, характеризират ставащото като „много чувствително“.

Един от източниците, който е видял разузнавателните данни, потвърди, че „всъщност това е силно обезпокоителен и дестабилизиращ“ руски капацитет, „за който наскоро ни уведомиха“.

Други висши лидери в Конгреса се опитаха да успокоят обществеността. Председателят на Камарата на представителите Майк Джонсън каза в сряда следобед, че няма причина за тревога.

„Просто искаме да сме сигурни, че всички са зад волана“, подчерта Джонсън.

„Междувременно трябва да сме предпазливи относно потенциалното разкриване на източници и методи, които могат да са ключови за запазването на набора от възможности за действие на САЩ“, се посочва в общо изявление на председателя на сенатската комисия по разузнаването Марк Уорнър и заместник-председателя Марко Рубио.

Белият дом също сигнализира за известно разочарование от Търнър, че е излязъл публично с предупрежденията преди планираната среща, която служителите по националната сигурност трябва да имат с висши законодатели в четвъртък.

Съветникът по националната сигурност Джейк Съливан каза на брифинг в сряда, че е „малко изненадан, че Търнър излезе публично днес“, изпреварвайки графика на срещата за четвъртък.

Търнър пояснява в писмото до колегите си от Конгреса, че Комисията по разузнаването на Камарата на представителите е гласувала на 13 февруари да направи определена информация достъпна за законодателите за преглед и, че конгресмените имат време да се запознаят с нея между сряда и петък.

Търнър също така призовава президента на САЩ Джо Байдън да разсекрети „цялата информация, свързана с тази заплаха“.

