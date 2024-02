Съюзник на Путин се похвали: Русия може да "унищожи САЩ за един час" (ВИДЕО)

Р усия ще може да унищожи САЩ за "един час", заяви виден пропагандист на Кремъл в поредната войнствена заплаха от страна на контролираните от държавата медии, докато войната в Украйна продължава.

"Ние сме единствената страна в света, която може да унищожи САЩ за един час", заяви Маргарита Симонян, редактор на подкрепяната от руската държава телевизия RT, в клип от предаване на руската държавна телевизия, публикуван онлайн в X.

Руската държавна телевизия често излъчва подстрекателско съдържание и неведнъж е намеквала за ядрена конфронтация със САЩ, които са ключов съюзник на Украйна във войната ѝ срещу Русия. Отношенията между Вашингтон и Москва са обтегнати през почти двегодишната война, като перспективите за прекратяване на конфликта или сближаване са нищожни.

"We are the only country in the world that can destroy the United States in one hour. Well, theoretically it can and they will not be able to cope with this," Kremlin propagandist and editor-in-chief of the Russian state-controlled broadcaster RT, Margarita Simonyan, said. pic.twitter.com/elnMv3V56O