Словашкият премиер посети града, в който беше извършен атентат срещу него

П ремиерът на Словакия Роберт Фицо посети града, в който беше прострелян, предаде Ройтерс.

Нападението срещу Фицо беше извършено през май в град Хандлова и премиерът беше за известно време в тежко състояние в болница, но се възстанови.

Днес Фицо използва повода на посещението, за да обвини прогресивната опозиция в Словакия, че подклажда политическото напрежение, което, както той каза, може да доведе до повече атаки.

Словашките власти: Нападението срещу Фицо е терористична атака

При атаката през май 59-годишният Фицо, който е четирикратен премиер на Словакия, беше прострелян четири пъти в областта на корема. Нападателят беше заловен и заяви, че е искал да го нарани, но не да го убие и че е действал така, защото не бил съгласен с политиките на Фицо, стана ясно от съдебен документ. Той е обвинен в престъпление, свързано с тероризма и може да получи доживотна присъда.

Днес по време на визитата си в Хандлова, град със 17 000 жители, Фицо заяви: „Вярвайте ми, травмиран съм, но не заради опита за убийство. Травматизиран съм от опозицията и от някои медии, заради онова, което те правят. Защото те създават атмосфера, която може да доведе до повтаряне на тази история“, каза Фицо. Той нарече нападателя си опозиционен активист.

Откакто правителството на Фицо дойде на власт, то се опита да внесе промени в държавните институции, което му навлече критики от опозицията и предизвика обществени протести. Наред с това дойдоха и предупреждения от Европейския съюз относно състоянието с върховенството на закона и свободата на медиите в Словакия.

