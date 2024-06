Роберт Фицо гласува за евроизборите от болницата (СНИМКА)

С ловашкият министър-председател Роберт Фицо, който наскоро стана жертва на опит за убийство, качи своя снимка от болницата, на която гласува на европейските избори, предаде АФП.

*Видеото е архивно!

Той използва случая, за да обвини Запада в нагнетяване на напрежението с Русия.

Фицо "прости" на стрелеца и атакува опозицията

Фицо, който е пристрастен към Путин и е враждебно настроен към военната помощ за Киев, беше прострелян четири пъти от близко разстояние на 15 май, докато поздравяваше поддръжници след правителствено заседание в град Хандлова.

"Гласувах в болница", заяви 59-годишният Фицо, който публикува снимка в социалните мрежи, на която се вижда как стои, подпирайки се на патерица, и пуска бюлетината си в урна на бюро в болнична стая.

Elections began in #Slovakia today, with pro-peace PM @RobertFico casting his ballot in the hospital. Tomorrow, let's vote for #peace! #EU2024 #EuropeanElections2024 #Hungary #EU pic.twitter.com/9ah4lrvPqO