Словашките власти: Нападението срещу Фицо е терористична атака

С ловашките власти прекатегоризираха нападението срещу премиера Роберт Фицо и вече ще го разследват като терористична атака, а не като опит за убийство, съобщи днес прокуратурата, цитирана от Франс прес.

В момента Фицо се възстановява от тежките си наранявания, които получи, когато беше прострелян четири пъти от близко разстояние на 15 май, докато поздравяваше поддръжници в края на правителствено заседание в град Хандлова в Централна Словакия.

The assassination attempt on Slovak PM Fico, committed in May, was reclassified as a terrorist attack, Slovakia's Prosecutor General Maros Zilinka said.



@geopolitics_live pic.twitter.com/HkFPIyhnTr