Словашкият премиер няма да бъде местен от болницата

С ловашкият премиер Роберт Фицо, който получи сериозни наранявания при неотдавнашния опит за убийство, няма да бъде преместен в друга болница, съобщи грижещият се за него медицински екип, предаде ДПА.

Мириам Лапуникова, ръководител на болница "Рузвелт“ в Банска Бистрица, заяви днес пред журналисти, че Фицо желае да бъде прехвърлен на домашно лечение веднага щом състоянието му позволи.

Лапуникова обаче не можа да прецени колко време ще мине дотогава.

🇸🇰 Fico's injuries from the attack are "very serious" and his recovery will be "extremely long", the Slovak defense minister said.



"Robert Fico is still in the hospital. The Prime Minister's recovery is finally on the right track. This recovery will be extremely long, since his… pic.twitter.com/rOYbb7v3cO