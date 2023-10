Сбогом, Чандлър Бинг: Борбите в живота на Матю Пери и дългият му път към трезвеността

А ктьорът, който беше най-известен с ролята на Чандлър Бинг в сериала "Приятели", беше намерен мъртъв в дома си в района на Лос Анджелис. Пери е намерен удавен в джакузито в дома си, а на мястото на инцидента не са открити наркотици.

Почина звездата от сериала "Приятели" Матю Пери

Warner Bros. направиха изявление за любимата звезда: "Съкрушени сме от кончината на скъпия ни приятел Матю Пери. Матю беше невероятно надарен актьор и неизменна част от семейството на Warner Bros. Television Group. Въздействието на неговия комедиен гений се усещаше по целия свят, а наследството му ще продължи да живее в сърцата на толкова много хора. Това е сърцераздирателен ден и ние изпращаме обичта си на семейството му, на близките му и на всички негови предани фенове."

This Lucy Claire Illustration sums it up beautifully 💔🫶🏻 RIP Matthew Perry #sadtimes pic.twitter.com/qSVUbkOItM — Anne-Marie 🏃🏼‍♀️ (@binkybunny7) October 29, 2023

Говорител на полицейското управление в Лос Анджелис заяви, че служителите са се отзовали на повикване на адреса на Пери във връзка със смъртта на мъж на около 50 години, но не потвърди самоличността на починалия.

От TMZ също така съобщиха, че медиците от Спешна помощ са били повикани в дома му след съобщение за сърдечен арест.

В последния си пост в Instagram, споделен по-рано тази седмица, звездата сподели снимки, на които е в джакузто си, с думите: "О, значи топлата вода, която се върти наоколо, те кара да се чувстваш добре? Аз съм Матман."

Роден в Уилямстаун, Масачузетс, на 19 август 1969 г., Пери е израснал в Отава, Канада, където е посещавал началното училище заедно с канадския министър-председател Джъстин Трюдо.

Майка му, Сюзън Морисън, е била журналист и прессекретар на министър-председателя Пиер Трюдо, бащата на Джъстин.

Доведеният баща на Пери е Кийт Морисън от "Дейлийн". Баща му, Джон Бенет Пери, е актьор и модел - по-младият Пери дори гостува в епизод на полицейския сериал на баща си „240-Робърт“ през 1979 г.

Източник: Getty Images

Пери се премества в Лос Анджелис като тийнейджър. След като получава няколко гостувания по телевизията, от 1987 до 1988 г. се появява отново в ролята на Чаз Ръсел в сериала „Boys Will Be Boys“. Следват роли в „Growing Pains“ и „Сидни“, но големият му пробив идва през 1994 г. в култовия ситком „Приятели“ на NBC.

Има роля и във филма "Една нощ от живота на Джими Риърдън", излязъл през 1988 г., в който участва Ривър Финикс. Филмът е "едно от най-великите преживявания, които съм имал, защото бях на 16 години и бях в Чикаго съвсем сам, без родители наоколо", казва Пери пред BuzzFeed. "Знаех, че искам да играя."

Пери изиграва саркастичния Чандлър Бинг в продължение на 10 сезона на любимият ни сериал "Приятели", като през 2002 г. получава номинация за "Еми".

"Приятели" е най-горещият сериал на 90-те години, като Пери и колегите му Дженифър Анистън, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мат Леблан и Дейвид Шуимър в крайна сметка печелят по 1 млн. долара на епизод.

Източник: Getty Images

"Бях на 24 години, когато влязох в сериала", казва той в книгата "Приятели... до края" от 2004 г. "Ще бъда на 34 години, когато той свърши, а това са наистина важни години в живота на човека. Така че да направя всичко това публично... беше трудно. Отначало те обзема вълната на "Аз съм известен и това е точно това, което съм искал през целия си живот". Но след това преминаваш през етапа на отшелник, когато си мислиш: "Иска ми се всички да спрат да ме гледат". И накрая, надявам се, преминаваш през всичко това. Намираш неща в живота си, които те заземяват, като семейството и добрите приятели."

Въпреки успеха си, Пери се бори с пристрастяването, като търси лечение през 1997 и 2001 г. През 2016 г. той споделя пред британското радио BBC 2, че не си спомня как е снимал сезоните от 3 до 6 на "Приятели".

През 2013 г. актьорът признава, че злоупотребява с алкохол и викодин (вид обезболяващо лекарство-бел.ред.), което лекарят му е предписал след инцидент с джет през 1997 г.

"Имах голям проблем с алкохола и хапчетата и не можех да спра", казва той. "Накрая нещата станаха толкова лоши, че не можех да ги крия и тогава всички знаеха."

Тогава "нещо се получи" и той основа Perry House, център за трезвен живот за мъже, в стария си дом на плажа в Малибу.

"Интересната причина, поради която сега мога да бъда толкова полезен на хората, е, че толкова често се провалях", казва той. "Хубаво е хората да видят, че някой, който някога се е борил в живота си, вече не се бори".

Още през 2015 г. той беше награден за своята застъпническа дейност от лечебния център Phoenix House, като заяви пред The Hollywood Reporter: "Не можеш да имаш проблем с наркотиците в продължение на 30 години и след това да очакваш, че той ще бъде решен за 28 дни."

Преди излизането на мемоарната му книга "Приятели, любовници и голямото ужасно нещо" миналата година актьорът заяви, че отдава дължимото на колегите си от "Приятели" за това, че са се обединили около него по време на пристрастяването му, като обясни: "Те проявяваха разбиране и бяха търпеливи."

"Това е като пингвините. В природата, когато някой от тях е болен или много ранен, другите пингвини го обграждат, подпират го и го разхождат, докато пингвинът не може да ходи сам. И точно това направиха те за мен", добавя той.

Приятелствата, които е създал с актьорския състав, са се оказали за цял живот, което се видя, когато те се събраха за съвместното шоу на HBO Max през 2021 г. Той каза: "Това е група, която наистина е близка, сплотена и се обича."

Когато "Приятели" приключва през 2004 г., Пери се бори да намери друг хит на малкия екран: следващата му главна роля, "Студио 60 на Сънсет Стрип" на Аарон Соркин, се излъчва по NBC само за 22 епизода през 2006-2007 г.

През 2011 г. той е съавтор на "Господин Слънчев блясък", но ABC прекратява комедията след девет епизода. Комедията му „Go On“ на NBC продължава един сезон през 2013 г. След това участва заедно с Томас Ленън в рестартирането на "Странната двойка" на CBS в продължение на три сезона от 2015 до 17 г.

Пери играе и в пиесата „The End of Longing“ в Лондон от 2016 г. В допълнение към филмовите си заглавия, сред които „Fools Rush In“, „The Whole Nine Yards“, „Serving Sara“ и „17 Again“.

В мемоарите си актьорът обсъжда борбата си със здравето, включително страшно преживяване, при което е хоспитализиран за пет месеца, след като дебелото му черво се разкъсва в резултат на употреба на оксиконтин.

"Лекарите казаха на семейството ми, че имам два процента шанс да живея. Това е моментът, в който наистина бях близо до края на живота си", казва Пери за ужасяващото преживяване.

Източник: Getty Images

След събитието Пери разкрива, че е изпаднал в кома за две седмици, а когато се е събудил, е имал торбичка за колостомия, която е трябвало да използва в продължение на около година. Преживяването е довело Пери до едно от най-големите му решения - да спре да приема опиоиди с рецепта.

"Терапевтът ми каза: "Следващият път, когато си помислиш да вземеш оксиконтин, просто си помисли, че до края на живота си ще имаш торбичка за колостомия", казва той. "И едно малко прозорче се отвори, аз изпълзях през него и вече не искам оксиконтин."

Когато става въпрос за благодарност, Пери казва, че е научил, че "всичко започва с трезвеността. Защото ако нямаш трезвост, ще загубиш всичко, което си поставил пред нея, така че моята трезвост е точно там".