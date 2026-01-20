Свят

Железопътната катастрофа в Испания: Броят на жертвите нарасна до 41

Продължава издирването на тела в два вагона от влака на „Ренфе“, които са паднали от 4-метров насип

Обновена преди 42 минути / 20 януари 2026, 11:14
След като Русия атакува Украйна с над 300 дрона: Зеленски призова за спешна подкрепа

След като Русия атакува Украйна с над 300 дрона: Зеленски призова за спешна подкрепа
Европейска

Европейска "разпродажба" на американски активи - възможен икономически шантаж
„Краят на една епоха": Светът на модата скърби за загубата на Валентино

„Краят на една епоха“: Светът на модата скърби за загубата на Валентино
Военни самолети на NORAD пристигат в Гренландия на фона на напрежение за НАТО

Военни самолети на NORAD пристигат в Гренландия на фона на напрежение за НАТО
Тръмп: Не мисля, че ще се съпротивляват много, не могат да защитят Гренландия

Тръмп: Не мисля, че ще се съпротивляват много, не могат да защитят Гренландия
Ад на пътя: Верижна катастрофа с над 100 коли и камиони в Мичиган

Ад на пътя: Верижна катастрофа с над 100 коли и камиони в Мичиган
Киев остана без ток и вода след руски удари с дронове и ракети

Киев остана без ток и вода след руски удари с дронове и ракети
Светът реагира за оставката на Румен Радев

Светът реагира за оставката на Румен Радев

41 души са загинали, а 39 остават в болница, след сблъсъка и дерайлирането на два влака близо до испанския град Адамус, провинция Кордоба, автономна област Андалусия, а спасителите продължават да търсят оцелели, предаде испанската новинарска агенция ЕФЕ.

Тежка влакова катастрофа в Испания, има много жертви и ранени

Инцидентът е станал в неделя, след като влак на компанията оператор „Ирио“ (Iryo), пътуващ от Малага за Мадрид, е дерайлирал и се е сблъскал с влак на „Ренфе Алвиа“ (Renfe Alvia), пътуващ в обратна посока между Мадрид и Уелва.

В допълнение към загиналите и все още хоспитализираните, последните данни към 2.00 часа тази сутрин показват, че 13 души, включително дете, са в отделението за интензивно лечение, но животът им не е в опасност, според Хуанма Морено, президент на регионалното правителство на Андалусия.

Броят на загиналите все още не е окончателен, тъй като продължава издирването на тела в два вагона от влака на „Ренфе“, които са паднали от 4-метров насип.

Според последна информация, предоставена на EФE от здравното министерство на регионалното правителство на Андалусия, на общо 122 души е оказана медицинска помощ - 117 възрастни и пет деца.

Институтът по съдебна медицина в Кордоба вече е получил телата на 37 починали, а съдебни експерти са извършили 23 аутопсии. Освен това досега са подадени над 40 сигнала за изчезнали хора.

Скандал и траур в Испания след влаковата катастрофа

Разкрита е самоличността на някои от загиналите, например журналистът Оскар Торо и фотографката Мария Клаус от Уелва, както и служител на Националната полиция, назначен в Имиграционната бригада в Мадрид.

За да ускори процеса на идентификация, Гражданската гвардия е създала пунктове за събиране на ДНК в Мадрид, Кордоба, Севиля, Уелва и Гранада за близките членове на семействата на жертвите. Съдебни експерти от шест провинции са мобилизирани за изваждането на телата и за аутопсиите, а голям екип от психолози е на разположение, за да подкрепи семействата на жертвите.

Източник: БТА, Александър Евстатиев    
Испания жп катастрофа жертви
Президентът Румен Радев депозира оставката си пред КС

Президентът Румен Радев депозира оставката си пред КС

Пясъчните бури и растящото напрежение между Китай и Монголия

Пясъчните бури и растящото напрежение между Китай и Монголия

„Приятелю, какво правиш?" - Тръмп публикува лични съобщения от Макрон

„Приятелю, какво правиш?“ - Тръмп публикува лични съобщения от Макрон

Стратегията на Радев: Как се влиза в битката за власт без собствена партия?

Стратегията на Радев: Как се влиза в битката за власт без собствена партия?

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

10 най-добри кучета за защита на дома ви от натрапници

10 най-добри кучета за защита на дома ви от натрапници

Жълт код за студено време: Температурите падат до -11°

">
Ексклузивно

Жълт код за студено време: Температурите падат до -11°

Преди 6 часа
Кой празнува имен ден днес
Ексклузивно

Кой празнува имен ден днес

Преди 6 часа
"Тръмп не е добре дошъл в тук"
Ексклузивно

"Тръмп не е добре дошъл в тук"

Преди 6 часа
Студ, хормони и радостта от движението: Ползите от зимните забавления
Ексклузивно

Студ, хормони и радостта от движението: Ползите от зимните забавления

Преди 6 часа
Израел разруши сгради на ООН в Източен Йерусалим

Израел разруши сгради на ООН в Източен Йерусалим

Свят Преди 8 минути

Те са били използвани за съхранение на помощи за Западния бряг и Газа

Когато бизнесът ти плува по вълните на модерните плащания

Когато бизнесът ти плува по вълните на модерните плащания

Преди 14 минути

Доналд Тръмп на финала на колежанския футбол в Маями, посрещнаха го с аплодисменти

Доналд Тръмп на финала на колежанския футбол в Маями, посрещнаха го с аплодисменти

Свят Преди 25 минути

Президентът Доналд Тръмп беше посрещнат с аплодисменти от феновете, когато присъства на финала на плейофите на колежанския футбол в Маями, заобиколен от семейството си, като подчерта значението на спорта за американските ценности

,

Откриха част от изчезнал хеликоптер на кратера на вулкана Асо в Япония

Свят Преди 26 минути

Хеликоптерът е излетял в 10:52 ч. местно време от зоопарка "Асо Кадли Доминион“ в град Асо, като се смята, че на борда е имало трима души

Рекорд от 20 години: Земята е под ударите на екстремна слънчева буря

Рекорд от 20 години: Земята е под ударите на екстремна слънчева буря

Любопитно Преди 45 минути

Бурята е класифицирана като „S4“ – второто най-високо възможно ниво на буря, причинена от слънчева радиация

Григор Димитров

Григор Димитров с провал още в първия кръг на Australian Open

България Преди 45 минути

Жена откри, че е омъжена за брат си: Нищо няма да ни раздели

Жена откри, че е омъжена за брат си: Нищо няма да ни раздели

Свят Преди 52 минути

Двойката е преживяла Генетично сексуално привличане (GSA), което е феномен, случващ се между „двама възрастни, които са били разделени през критичните години на развитие"

Снимката е илюстративна

Слон уби 20 души, 300 ловци го гонят с дронове в Индия

Свят Преди 58 минути

Жителите на индийски села спят по покривите, докато слонът убиец вилнее

„Изживей България" показва мистичното очарование на Хисаря

„Изживей България“ показва мистичното очарование на Хисаря

Любопитно Преди 1 час

Какви богатства и традиции крие регионът, гледайте тази събота от 16:00 ч. по NOVA

<p>Не чакайте последния момент, за да превалутирате левовете си</p>

Координационният център към Механизма за еврото: Не чакайте последния момент, за да превалутирате левовете си

Пари Преди 1 час

На 31 януари 2026 г. приключва плащането в лева, като от 1 февруари плащането ще е само в евро

Бойко Борисов: Имам повече вяра в Радев, отколкото в ПП-ДБ

Бойко Борисов: Имам повече вяра в Радев, отколкото в ПП-ДБ

България Преди 1 час

Интервюто беше направено часове преди да стане ясно, че президентът Радев ще направи обръщение към нацията вчера в 19 ч., и затова темата за включването му в политиката е засегната с предположения

Катастрофа с кола на „Гранична полиция" край ТЕЦ „Бобов дол"

Катастрофа с кола на „Гранична полиция“ край ТЕЦ „Бобов дол“

България Преди 1 час

Служебният автомобил е пътувал заради командировка в София

<p>Киселова: Оставката на&nbsp;Радев ще промени политическия терен</p>

Наталия Киселова: Оставката на Румен Радев ще промени политическия терен

България Преди 1 час

Той се придържа към Конституцията и затова не оповестява, че ще бъде част от предизборната надпревара, заяви бившият председател на НС

Доналд Тръмп

Тръмп доминира в Давос - напрежение за Гренландия и Украйна

Свят Преди 1 час

Заплахата на президента на САЩ Доналд Тръмп да анексира Гренландия преобърна тазгодишния Световен икономически форум в Давос

Аштън Къчър твърди, че Gucci го е уволнил, защото е бил „твърде дебел"

Аштън Къчър твърди, че Gucci го е уволнил, защото е бил „твърде дебел“

Любопитно Преди 1 час

Къчър, който сега е на 47 години, призна, че той и емблематичният дизайнер си спомнят за случая с усмивка

След два сезона: Netflix спира шоуто на Меган Маркъл "С любов, Меган"

След два сезона: Netflix спира шоуто на Меган Маркъл "С любов, Меган"

Любопитно Преди 2 часа

Въпреки че подновяване на поредицата изглежда не предстои, това не е помрачило настроението на херцогинята

Бурбул и Кане Корсо: Прилики и разлики

dogsandcats.bg

Умни, спокойни и лесни за обучение малки породи кучета

dogsandcats.bg
1

Полярно сияние огря небето над Европа

sinoptik.bg
1

С шейна на "Алеко"

sinoptik.bg

Майкъл Дъглас и Катрин Зита-Джоунс заведоха децата си на края на света

Edna.bg

Мила Роберт с песен, родена между Ню Йорк и Велики Преслав

Edna.bg

128 състезатели по кикбокс спрени от федерацията да участват на ЕК, излизат на протест

Gong.bg

Кадем на Лудогорец ще ръководи дуела с Рейнджърс

Gong.bg

Президентът Румен Радев депозира оставката си

Nova.bg

Директорът на парк „Рила“ катастрофира, тестовете му отчетоха алкохол и марихуана

Nova.bg