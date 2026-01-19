Тежка влакова катастрофа в Испания, има много жертви и ранени

Б роят на жертвите на железопътната катастрофа в Южна Испания, при която се сблъскаха два влака, нарасна на 24, заяви премиерът на испанската автономна област Андалусия Хуанма Морено, цитиран от ДПА.

Влаковете са се ударили, след като единият е дерайлирал, близо до Адамус в андалуската провинция Кордоба. Трагедията се е разиграла около 19:40 ч. местно време вчера (20:40 ч. бълг. вр.).

Високоскоростен влак "Ирьо" (Iryo) на италианската компания "Трениталия" (Trenitalia), в който са били над 300 души, е дерайлирал, докато е пътувал от Малага за столицата Мадрид, и се е озовал на съседния релсов път, отбелязва ДПА.

Точно в този момент по линията в обратна посока се е движел високоскоростен влак на испанската компания "Ренфе" (Renfe), с около 200 пътници, който се е ударил челно в композицията на "Ирьо" и също е дерайлирал.

Морено не изключи да има още жертви, защото продължава издирването на оцелели. Той уточни, че над 70 души са настанени в болница, като 15 от тях са в тежко състояние. По думите му разпознаването на жертвите ще започне скоро.

Испанският транспортен министър Оскар Пуенте съобщи, че два вагона от влака на "Ренфе" са се забили в насип. Все още се изясняват причините за инцидента. Според Пуенте е необичайно влак да дерайлира на права отсечка, която наскоро е била ремонтирана.

От своя страна испанското кралско семейство изрази в изявление "дълбокото си безпокойство" във връзка с катастрофата и изказа най-искрените си съболезнования на семействата и близките на жертвите.

Испанският премиер Педро Санчес заяви, че инцидентът е потопил страната в "нощ на дълбока скръб", предаде Франс прес.

"Нито една дума не може да утеши такава болка, но искам да знаете, че цялата нация е до вас в тези трудни моменти", написа той в социалната мрежа X, и изрази "най-искрени съболезнования на семействата и близките на жертвите".

Френският президент Еманюел Макрон също изрази съболезнования на жертвите на железопътната катастрофа в Андалусия, като я нарече "трагедия" и обеща подкрепата на Франция за Испания.

"Железопътна трагедия разтърси Андалусия. Изразявам съболезнования на жертвите, техните семейства и целия испански народ. Франция е до вас", реагира френският президент в X.

Испанският министър на транспорта Оскар Пуенте Сантяго заяви, че засега причините за катастрофата остават неизвестни, посочва Ройтерс.