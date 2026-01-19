Свят

Тежка влакова катастрофа в Испания, има много жертви и ранени

Два високоскоростни влака дерайлираха в област Андалусия

Обновена преди 17 минути / 19 януари 2026, 06:50
Масирана атака с дронове срещу Одеса, отекнаха силни взривове

Масирана атака с дронове срещу Одеса, отекнаха силни взривове
Европейският съвет с извънредно заседание заради Гренландия

Европейският съвет с извънредно заседание заради Гренландия
Обща позиция на осемте европейски страни, заплашени с мита от Тръмп

Обща позиция на осемте европейски страни, заплашени с мита от Тръмп
Сблъсъци в Минеаполис заради имиграционната политика на Тръмп

Сблъсъци в Минеаполис заради имиграционната политика на Тръмп
Как САЩ са увеличавали своята територия

Как САЩ са увеличавали своята територия
Разкриха подробности за жената, застреляна от служител ICE в Минеаполис

Разкриха подробности за жената, застреляна от служител ICE в Минеаполис
Дмитрий Песков: Русия смята Гренландия за датска територия

Дмитрий Песков: Русия смята Гренландия за датска територия
Путин запазва първоначалните си военни цели и предизвиква Европа, сочи анализ

Путин запазва първоначалните си военни цели и предизвиква Европа, сочи анализ

Б роят на жертвите на железопътната катастрофа в Южна Испания, при която се сблъскаха два влака, нарасна на 24, заяви премиерът на испанската автономна област Андалусия Хуанма Морено, цитиран от ДПА.

Влаковете са се ударили, след като единият е дерайлирал, близо до Адамус в андалуската провинция Кордоба. Трагедията се е разиграла около 19:40 ч. местно време вчера (20:40 ч. бълг. вр.).

Тежка влакова катастрофа в Испания, над 70 жертви

Високоскоростен влак "Ирьо" (Iryo) на италианската компания "Трениталия" (Trenitalia), в който са били над 300 души, е дерайлирал, докато е пътувал от Малага за столицата Мадрид, и се е озовал на съседния релсов път, отбелязва ДПА.

Точно в този момент по линията в обратна посока се е движел високоскоростен влак на испанската компания "Ренфе" (Renfe), с около 200 пътници, който се е ударил челно в композицията на "Ирьо" и също е дерайлирал.

ЖП хаос в Испания: Пътници са в капана на жегата

Морено не изключи да има още жертви, защото продължава издирването на оцелели. Той уточни, че над 70 души са настанени в болница, като 15 от тях са в тежко състояние. По думите му разпознаването на жертвите ще започне скоро.

Испанският транспортен министър Оскар Пуенте съобщи, че два вагона от влака на "Ренфе" са се забили в насип. Все още се изясняват причините за инцидента. Според Пуенте е необичайно влак да дерайлира на права отсечка, която наскоро е била ремонтирана.

Два влака се сблъскаха в Испания, близо 150 ранени

От своя страна испанското кралско семейство изрази в изявление "дълбокото си безпокойство" във връзка с катастрофата и изказа най-искрените си съболезнования на семействата и близките на жертвите.

Испанският премиер Педро Санчес заяви, че инцидентът е потопил страната в "нощ на дълбока скръб", предаде Франс прес.

"Нито една дума не може да утеши такава болка, но искам да знаете, че цялата нация е до вас в тези трудни моменти", написа той в социалната мрежа X, и изрази "най-искрени съболезнования на семействата и близките на жертвите".

Дерайлирал влак уби две жени в Испания, 15 души бяха ранени

Френският президент Еманюел Макрон също изрази съболезнования на жертвите на железопътната катастрофа в Андалусия, като я нарече "трагедия" и обеща подкрепата на Франция за Испания.

"Железопътна трагедия разтърси Андалусия. Изразявам съболезнования на жертвите, техните семейства и целия испански народ. Франция е до вас", реагира френският президент в X.

Испанският министър на транспорта Оскар Пуенте Сантяго заяви, че засега причините за катастрофата остават неизвестни, посочва Ройтерс. 

Източник: БТА/Алексей Маргоевски, Иво Тасев    
Испания влакова катастрофа жертви ранени
Последвайте ни
Нови разкрития за обира на инкасо автомобил в Ихтиман

Нови разкрития за обира на инкасо автомобил в Ихтиман

Празник е! Днес не желайте зло и не носете черно

Празник е! Днес не желайте зло и не носете черно

НАП отчете 291% скок на цени във фризьорски салон в Бургас

НАП отчете 291% скок на цени във фризьорски салон в Бургас

Тежка влакова катастрофа в Испания, има много жертви и ранени

Тежка влакова катастрофа в Испания, има много жертви и ранени

Какво става след 31 януари с лева и еврото

Какво става след 31 януари с лева и еврото

pariteni.bg
4 възможни причини защо кучето ви отказва да яде

4 възможни причини защо кучето ви отказва да яде

dogsandcats.bg
Празник е! Имен ден имат хората с тези интересни имена
Ексклузивно

Празник е! Имен ден имат хората с тези интересни имена

Преди 3 дни
Опасно време в петък, -12 градуса ни дебнат през уикенда
Ексклузивно

Опасно време в петък, -12 градуса ни дебнат през уикенда

Преди 3 дни
Мария Корина Мачадо подари медала си за Нобеловата награда за мир на Тръмп
Ексклузивно

Мария Корина Мачадо подари медала си за Нобеловата награда за мир на Тръмп

Преди 3 дни
<p>Когато САЩ случайно хвърлиха четири ядрени бомби върху Испания</p>
Ексклузивно

Когато САЩ случайно хвърлиха четири ядрени бомби върху Испания

Преди 3 дни

Виц на деня

- Тясна ми е! - провикна се тя от пробната. - Кое, роклята или пробната? - попита мъжът и.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

„Столичен автотранспорт“: Автобусите, които предстои да купим, ще отговарят на всички изисквания за безопасност

„Столичен автотранспорт“: Автобусите, които предстои да купим, ще отговарят на всички изисквания за безопасност

България Преди 3 минути

„Дружеството няма да закупи автобусите, чиито снимки циркулират в медиите. Водещи при избора ще бъдат безопасността и икономическата рентабилност“, заяви Стилян Манолов

<p>Търговската война на Тръмп вдигна цените на златото и среброто</p>

Търговската война на Тръмп вдигна цените на златото и среброто до нови рекорди

Свят Преди 11 минути

Американският президент подхрани вече нарастващите геополитически напрежения този месец, като настоя, че Вашингтон ще поеме контрол над Гренландия

Първите три думи според вота на хората в анкетата „Думи на годината 2025 с „Как се пише?“

"Евро", "безобразие" и "протест" са думите на 2025 г. за България

България Преди 36 минути

Хората избраха победителите в „Думи на годината с „Как се пише?“

<p>Кой ще бъде служебен премиер и ще влезе ли президентът в надпреварата</p>

В очакване на предсрочния вот: Кой ще бъде служебен премиер и ще влезе ли президентът в надпреварата

България Преди 56 минути

Синът на последния ирански шах се зарече да се завърне в Иран

Синът на последния ирански шах се зарече да се завърне в Иран

Свят Преди 59 минути

Реза Пахлави обаче не посочи конкретни срокове и все още не е ясно дали ще му бъде позволено да влезе в страната

Влизат в сила мерките срещу грипа в Добрич

Влизат в сила мерките срещу грипа в Добрич

България Преди 1 час

Само за седмица броят на заболелите се увеличи двойно - от 7 на 14%.

Тайната пета римска паста: "Мръсна паста" или кулинарен шедьовър

Тайната пета римска паста: "Мръсна паста" или кулинарен шедьовър

Любопитно Преди 1 час

Рецептата комбинира 4-те най-известни италиански пасти, но всъщност има пета паста, която съчетава най-добрите елементи от тях

Mercedes-Benz продава хиляди имоти в Дубай след спад на продажби

Mercedes-Benz продава хиляди имоти в Дубай след спад на продажби

Любопитно Преди 1 час

Проектиран да постави „нов стандарт за ексклузивен, интегриран градски живот“, проектът ще се състои от стъпаловидна централна кула, наречена Vision Iconic

„Все едно си в полилей“ – пътуване с Уил Смит до тайната на живота под Северния полюс

„Все едно си в полилей“ – пътуване с Уил Смит до тайната на живота под Северния полюс

Любопитно Преди 2 часа

Това повдига интересни въпроси за това как животът се запазва в някои от най-отдалечените и понякога най-тъмните региони на планетата

.

Защо само два часа упражнения седмично могат да променят живота

Любопитно Преди 2 часа

Редовните упражнения понижават кръвното налягане и холестерола и намаляват риска от инфаркт или инсулт

Тайният интерес на британското кралско семейство към НЛО

Тайният интерес на британското кралско семейство към НЛО

Любопитно Преди 2 часа

Дали историята за НЛО-то от Маунтбатън е била първоначалната искра за живия интерес на принц Филип към извънземните въпроси?

Киев: Проведохме съдържателни преговори със САЩ

Киев: Проведохме съдържателни преговори със САЩ

Свят Преди 10 часа

Това заяви шефът на украинската служба за сигурност Рустем Умеров

ЕС обмисля мита за 93 млрд. евро срещу САЩ в отговор на заплахите на Тръмп

ЕС обмисля мита за 93 млрд. евро срещу САЩ в отговор на заплахите на Тръмп

Свят Преди 11 часа

Изданието смята, че ходът бележи най-сериозната криза в трансатлантическите отношения от десетилетия.

,

Двама загинали и 66 ранени при експлозия в завод за стомана в Северен Китай

Свят Преди 11 часа

Експлозията е станала следобед във завод на компания "Баоган Юнайтед Стийл" в град Баотоу, в автономния район Вътрешна Монголия

.

Членове на банда в Гватемала убиха седем полицаи след акция в затвора

Свят Преди 12 часа

Убийствата са извършени ден след като лишени от свобода – членове на банди – взеха 46 заложници в три затвора в страната

Индия е получила покана от Тръмп да се присъедини към Съвета му за мир

Индия е получила покана от Тръмп да се присъедини към Съвета му за мир

Свят Преди 12 часа

Не е ясно дали Индия ще се присъедини към инициативата

Всичко от днес

От мрежата

Мистерията защо кучетата заравят костите си

dogsandcats.bg

10 породи кучета, които се радват на най-добро здраве

dogsandcats.bg
1

Караме ски на Мальовица и над Якоруда

sinoptik.bg
1

Спасиха куче от замръзналия Дунав

sinoptik.bg

Доли Партън на 80: Кралицата на кънтрито, която промени музиката, модата и света

Edna.bg

Дневен хороскоп за 19 януари, понеделник

Edna.bg

Реал се страхува, че отношението на феновете ще откаже Винисиус от нов договор

Gong.bg

Крило на Левски напуска лагера в Турция

Gong.bg

Служител на охранителна фирма е задържан за обира на инкасо автомобил в Ихтиман, откраднати са близо 235 000 евро

Nova.bg

НАП: 291% скок на цените във фризьорски салон в Бургас, санкциите вече надхвърлят 125 хил. евро

Nova.bg