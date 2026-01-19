Свят

Скандал и траур в Испания след влаковата катастрофа

Машинисти всеки ден са уведомявали оператора за опасенията си

19 януари 2026, 16:55
С индикатът на испанските машинисти в писмо от август е предупредил железопътния оператор АДИФ (ADIF) за сериозно износване на високоскоростните линии, включително на тази, на която вчера се сблъскаха два влака, предаде "Ройтерс", като се позова на копие на писмото.

Тежка влакова катастрофа в Испания, има много жертви и ранени

Дупки и неравности, както и неравномерности на електропроводните мрежи причиняват чести повреди и увреждат влаковете, се казва в текста.

Съобщава се, че машинисти всеки ден са уведомявали оператора за опасенията си, но не са били предприети никакви действия.

Операторът засега не е откликнал на молбата на "Ройтерс" за коментар.

При катастрофата, която стана, след като влак дерайлира, загинаха 39 души. 

Испанският премиер Педро Санчес обеща днес "пълна прозрачност" и откриване на "истината" за причините за железопътния инцидент вчера, при който загинаха 39 души в Южна Испания, предаде "Франс прес".

"Ще открием истината", каза премиерът, като обеща "пълна прозрачност и яснота".

По време на кратко изявление, направено от Санчес в Адамус в автономната област Андалусия, където стана инцидента, премиерът на Испания обяви тридневен национален траур, който "започва от полунощ днес и ще продължи до четвъртък".

Източник: БТА, Божидар Захариев    
Влакова катастрофа Испания
Скандал и траур в Испания след влаковата катастрофа

Скандал и траур в Испания след влаковата катастрофа

