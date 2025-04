Предявиха обвинения в убийство на нападателя от Ванкувър

К анадската полиция съобщи, че мъж от Ванкувър е обвинен в осем убийства от втора степен, след като в събота вечерта джип прегази хора на фестивал на филипинската общност, убивайки 11 души и ранявайки десетки, предаде канадската телевизия Си Би Си.

Полицията каза, че не е знаела предварително за конкретни заплахи срещу фестивала „Ден на Лапу-Лапу“, който носи името на борец от коренното население на Филипините, борил се срещу испанската колонизация през 16. век.

The car the attacker used in the Lapu Lapu festival attack in Vancouver. I'm sorry but capital punishment is the only way the innocent victims can ever truly have justice. RIP



Breaking News:Details For Click Here Links 👇https://t.co/PvDe095W10 pic.twitter.com/XoytMRGroz