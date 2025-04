Фон дер Лайен: Украйна може да разчита на ЕС

У крайна може да разчита на подкрепа от Европейския съюз при преговори за постигане на справедлив и дълготраен мир, заяви в X днес президентката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен след среща с украинския президент Володимир Зеленски в Рим,

"Уважаеми Зеленски, Европа винаги ще бъде до Украйна в стремежа ѝ към мир", написа Урсула фон дер Лайен.

"Можете да разчитате на нашата подкрепа на масата за преговори за постигане на справедлив и траен мир. Днес обсъдихме и стъпките, които Украйна предприема, за да си осигури място в нашето семейство от народи", добави Урсула фон дер Лайен.

Dear @ZelenskyyUa, Europe will always stand by Ukraine in the pursuit of peace.⁰

You can count on our support at the negotiating table to achieve a just and lasting peace.

⁰Today, we also discussed the steps Ukraine is taking to earn its place in our family of nations. pic.twitter.com/T8jXnEMbqu