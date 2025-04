САЩ: Преговорите за Украйна навлизат в решаваща седмица

П реговорите за Украйна навлизат днес в "решаваща седмица", прогнозираха Съединените щати. Тези надежди бяха изразени от американския държавен секретар Марко Рубио, докато боевете не дават никакви признаци за утихване, предаде АФП.

През нощта срещу неделя Русия извърши атака със 150 дрона и ракети, като уби четирима души в източната част на Украйна, каза украинският президент Володимир Зеленски. Москва пък обяви за "пълно освобождение" на Курска област, което Украйна отрече.

"Близо сме (до споразумение), но не достатъчно близо", заяви вчера американският държавен секретар Марко Рубио пред телевизия Ен Би Си. "Мисля, че тази седмица ще бъде решаваща", добави той.

Вашингтон не разкри подробности от своя мирен план, но предложи фронтовата линия да бъде замразена и Киев да отстъпи Крим на Русия в замяна на прекратяване на военните действия - предложение, което Киев отказва дори да обсъжда.

В противоречие с изявленията на Зеленски, Тръмп заяви вчера, че според него украинският лидер е готов да се откаже от Крим. "Мисля, че да. Това с Крим беше преди 12 години", каза Тръмп в отговор на въпрос на журналист дали вярва, че Зеленски е готов да "предаде" полуострова, анексиран от Русия през 2014 година.

Secretary of State Marco Rubio says U.S. involvement in peace talks hangs in the balance, while Trump pressures Putin

Американският президент през последните дни изрази съмнения относно готовността на Владимир Путин да сложи край на войната.

"Искам той да спре да стреля. Седнете и подпишете споразумението", настоя вчера Тръмп. "Имаме основата на споразумение, вярвам в това, и искам той да го подпише", добави американският президент.

Германският министър на отбраната Борис Писториус от своя страна заяви вчера, че Украйна не трябва да отстъпва всички територии, окупирани от Русия, както би желал Доналд Тръмп.

"Украйна, разбира се, отдавна знае, че прекратяване на огъня или трайно и надеждно мирно споразумение може да включва териториални отстъпки", каза той в ефира на телевизия А Ер Де. "Но те със сигурност няма да стигнат толкова далеч - или не трябва да стигат толкова далеч - колкото е заложено в последното предложение на американския президент", допълни той.

US Secretary of State Marco Rubio says coming week could be "very critical" for efforts to end the war in Ukraine