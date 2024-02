"Това сън ли е": Мъж спечели от лотарията и минути след това напусна работа

Ш офьор на камион напусна работа минути след като научи, че двамата със съпругата му са спечелили 166 666 паунда. Тони и Кристин Хедли разбрали, че са спечелили огромната сума в четвъртък, след като играли в Народната пощенска лотария.

68-годишният г-н Хедли от Нюкасъл разбрал за печалбата, след като спрял камиона си, за да приеме телефонно обаждане. След разговора той се обадил на шефа си и казал: "Утре няма да дойда и това е последната ми смяна."

Сега двойката планира да се пенсионира, което ще сложи край на 42-годишната кариера на г-н Хедли като шофьор на камион. Те планират да използват парите, за да ремонтират банята и градината си и да отидат на почивка в Питлочри, Шотландия, през август.

