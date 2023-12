"Чувствам се много смирено": Мъж спечели 10 млн. долара от лотарията за втора поредна година

С лужители на лотарията в Ню Йорк съобщиха, че мъж на име Уейн Мъри от Бруклин наскоро е спечелил нови 10 млн. долара от лотариен билет.

Жителят на Бруклин за първи път спечели 10 млн. долара през август 2022 г., а тази седмица спечели още толкова, съобщи People.

Декемврийската печалба на Мъри е последвана от печалбата му през август 2022 г., когато той спечели първата си награда от 10 млн. долара от лотариен билет.

New York City man Wayne Murray wins $10 million on scratch-off lottery ticket one year after winning $10 million on another scratch-off, both bought at the same gas station. pic.twitter.com/MC5rd2YU9z