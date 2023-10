"Спечелих $22 милиона от лотарията - но го пазя в тайна от децата си"

П обедител от лотария, който се обади в радио предаване за финансови съвети, разкри защо той и съпругата му са решили да пазят новината за огромния джакпот от 22 милиона долара от децата си.

Анонимният обаждащ се в „Шоуто на Рамзи“ в Нешвил, който се нарече „Джон“ и описа възрастта си като „наближава 50“, сподели как „преди около две години“ е спечелил от лотария.

Той също така разкри, че все още не е казал на никого за неочакваната печалба, освен на съпругата си и единия си брат.

Джон продължи да обяснява, че след като е спечелил, той е направил проучване и е открил, че „един на всеки пет души губи печалбите си от лотарията или фалира в рамките на 10 години“.

„И едно от нещата, които всички казваха, беше, че съобщаваш на твърде много хора и получаваш твърде много хора на вратата си, които искат подаяния и очакват да платиш за всичко“, разказа той за грешките на други печеливши от лотарията.

„Така че жена ми и аз взехме съзнателно решение просто да го запазим в тайна. Дори не сме казали на нашите две деца тийнейджъри.“

„Сега знам, че звучи странно, но ние просто не искаме те да се отпуснат – нали разбирате, да ни чакат да умрем. Така че те могат да получат нашите пари“, продължи той, предизвиквайки бурен смях от финансовия гуру и водещ Дейвид Рамзи.

Джон подчерта за децата си, че иска да разберат какво желаят да правят в живота и тогава ще ги уведоми. "Няма да го крия от тях завинаги", добави той.

Той продължи да описва, че по стечение на обстоятелствата, малко след спечелването на лотарията, чичото на съпругата му почина.

„Той никога не е бил женен и остави по-голямата част от наследството си на жена ми и нейния брат и сестра“, каза Джон.

Това наследство създаде приемлива „история за прикритие, когато помагаме на хората“, добави той.

Например, след като купил къща на майка си, когато тя го попитала: „Как можеш да си позволиш това?“, той просто казал: „О, това са парите на чичо Боб, мамо. Той искаше да направим това."

