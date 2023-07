Да спечелиш джакпота 14 пъти: Късметлия успя, чрез проста математическа формула

Ш ансовете на човек да спечели от голяма лотария са приблизително 1:14 000 000.

Но математикът Стефан Мандел не се поддаде на шансовете, за да спечели джакпота 14 пъти, и то без да наруши нито един закон.

Роденият в Румъния австралийски гражданин използвал съобразителността си и афинитета си към числата, за да създаде почти перфектна формула за разбиване на системата.

Докато работел като икономист в Румъния, г-н Мандел изпробвал творението си и се надявал да спечели, като използвал петте числа, които формулата му предоставяла, а шестата цифра просто отгатвал.

В крайна сметка той печели голямата награда и успява да напусне Румъния и да се установи в Австралия със семейството си.

Малко след като пристигнал в Австралия, г-н Мандел се заел да усъвършенства формулата си за австралийската игра.

Поради огромния брой възможни комбинации в австралийската лотария г-н Мандел започва да търси инвеститори с намерението да събере възможно най-много билети за всяко голямо теглене.

При пет от шестте числа, изчислени чрез неговата система, броят на комбинациите става краен и г-н Мандел започва да се фокусира върху големите награди, предлагащи повече пари от възможните комбинации.

