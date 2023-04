Как да ударите джакпота: Съветите на един математик

Ш ансът ви да грабнете джакпота е едно към 300 милиона . И въпреки че печеленето на лотарията може би ви звучи невъзможно, един математик споделя как да увеличите шансовете си за това, пише Daily Mail.



В интервю за WIRED, Райън (Скип) Гарибалди разкрива, че избирането на непопулярни числа, купуването на билети от щати, които продават най-малко, и избирането на правилните лотарийни билети увеличава шансовете.



Експертът разкри една ужасна грешка, която може да ви попречи да спечелите желаните милиони - избирането на дати, практика на повечето хора, които играят.



"Друг съвет, който мога да дам е когато погледнете билета си, не избирайте просто една колонка числа, защото някои хора правят точно това“, каза Гарибалди пред WIRED.



Американците харчат близо 100 милиарда долара за държавни лотарии годишно, надявайки се да спечелят сума, променяща живота им, но обикновено си тръгват с празни ръце.



Най-големият национален Powerball беше през 2016 г., когато джакпотът достигна колосалните 1,586 милиарда долара, разделени между три билета в Калифорния, Флорида и Тенеси.



Но тъй като хората обикновено купуват билети всяка седмица, Гарибалди сподели някои тънкости за това какво да правите и какво да не правите.

Той каза пред WIRED, че изборът на последователни числа може да бъде добър ход, тъй като е помогнал на Ричард Лъстиг да спечели четири пъти в местната лотария във Флорида за ,038,499.92.



Лъстинг, който си отиде през 2018 г., каза преди това, че е реинвестирал печалбите в закупуване на повече лотарийни билети, като е използвал ръчно подбрани, последователни числа или едни и същи.



"Това няма да увеличи шансовете ви за победа“, каза Гарибалди, директор на Центъра за комуникационни изследвания в Ла Джола, Калифорния.



"Това нещо ще ви даде същия шанс да спечелите джакпота, както всеки друг метод".



"Въпреки това, ако погледнете такъв билет, изглежда странно. Толкова много последователни числа ви помагат да не споделяте джакпота, което е добре.“



Друг съвет, когато играете на местната лотария, е да купувате в щати, които продават най-малко билети.



Проучване на LendingTree показва, че жителите на Масачузетс са похарчили най-много на глава от населението за лотарийни билети и скреч-оф през 2020 г.



"Жителите са похарчили 805,30 долара на глава от населението през 2020 г. — последните налични данни — по-малко от североизточните щати Ню Йорк (455,93 долара) и Роуд Айлънд (429,88 долара)“, се казва в проучването .





Следват Джорджия (9,51) и Мичиган (8,51).



В долния край са Северна Дакота (,93), Уайоминг (,08), Монтана (,21), Ню Мексико (,00) и Оклахома (,67).



Алабама, Аляска, Хавай, Невада и Юта са единствените щати, които не участват в лотарията.



"Има класически пример за Орегон през 1999 г.“, каза Гарибалди.



"Те имаха джакпот от 18 000 000 и въпреки това не продадоха толкова много билети, а това означава, че когато си купите билет в такъв тираж, е малко вероятно да споделите джакпота.“



Математикът също така даде съвети как да печелите много от скреч-офове, за което ви е нужно да използвате на интернет.



Той препоръчва да проверите сайтове като scratchoff-odds.com, което ви позволява да видите конкретни билети във вашия щат и награди, които все още не са поискани.



Но ако трябва да спечелите от лотарията, Гарибалди предлага да изберете игра, която ви позволява да познаете четирицифрено число и да заложите шестпосочното поле.



"Това означава, че ще трябва да изберете четирицифрено число с повтарящи се цифри, като 1122 или 1212, и ако заложите на шестпосочното поле, имате всички шест възможни начина за записване на число с две единици в него, както и две двойки" — каза той.

