"Това е сравнимо с шамар в лицето": Антъни Блинкън не бил посрещнат според протокола в Турция

Д ържавният секретар на САЩ Антъни Блинкън се срещна с турския външен министър Хакан Фидан в Анкара, предаде Анадолската агенция.

Блинкън пристигна късно в неделя вечерта в турската столица, за да обсъди с турския външен министър най-вече ситуацията в ивицата Газа. Засега няма повече информация за съдържанието на разговора им.

BREAKING: US secretary of state Antony Blinken meets with Turkey's foreign minister Hakan Fidan in Ankarar, amid growing tensions in the Middle East.https://t.co/PAiZ4D1jU3



