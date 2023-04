Арестуваха трима души за кражба на голям нилски крокодил от ферма в РЮА

Т рима души бяха арестувани за кражба на голям нилски крокодил от специализирана ферма в северозападната част на Република Южна Африка, съобщи АП. 2,5-метровото животно се оценява на около 1300 щатски долара.

Възрастта на арестуваните е между 20 и 35 г. Смята се, че те са използвали пикап, за да натоварят крокодила от фермата, намираща се на около 200 км западно от Йоханесбург.

