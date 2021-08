Виновна ли е Етиопия за крокодилите в Хартум

С уданските власти предупредиха гражданите да не се доближават до река Нил и да не плуват в нея, тъй като наводненията и повишаването на нивата й са довели до появата на крокодили и змии. Новината предизвика тревога и в Египет, който е следващата държава по течението на най-дългата река в света, особено след сигнали от очевидци за излязъл от Нил крокодил в северната част на страната.

Според някои възможната причина е второто пълнене на спорния язовир "Възраждане" на Сини Нил (чието пълно наименование е "Велико етиопско възраждане"), извършено от Етиопия едностранно, без правнообвързващо споразумение, за каквото настояват Судан и Египет.

Вестник "Ал монитор" търси отговор на въпроса "Виновна ли е Етиопия за появата на крокодили в Хартум?"

