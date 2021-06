Момиче наби крокодил с голи ръце, за да спаси сестра си

Д жорджия Лори се би с крокодил, нападайки го с голи ръце и спаси сестра си Мелиса от сигурна смърт.

Двете близначки от Бъркшир в Южна Англия отишли на почивка в Мексико. Там, заедно с няколко приятели, решили да се присъединят към обиколка с речна лодка на живописната лагуна Маниалтепек, съобщава Би Би Си.

Това е място с непокътната природна красота, мангровите му гори изобилстват от птици, но плитчините са естественото местообитание за крокодили.

Водачът на групата, германски гражданин, който не е регистриран като квалифициран туристически гид, обявил, че е безопасно да се плува.

Докато се разхлаждала в чистите води Мелиса изведнъж била дръпната под повърхността. Момичето било атакувано от крокодил, вероятно женска, която пазела яйцата си. С няколко последователни захапвания зъбите на влечугото разпорили крака и корема на Мелиса.

Нейната сестра Джорджия, вместо да гледа безпомощното, като останалите туристи, скочила във водата и започнала да нанася удари по муцуната на крокодила.

Тяхна приятелка междувременно успяла да извика на помощ друга лодка с туристи, на която имало регистриран гид.

Лодкарят Лало Ескамила, който е и местен орнитолог, влязъл в плитките води, за да помогне на близначките. Той отблъснал крокодила с гребло.

Ескамила посочва, че безотговорните действия на измамници заплашват здравето на туристите. „Те не са гидове”, казва той за чужденците, които живеят в Пуерто Ескондидо и събират туристи за евтини разходки с лодка.

След спасяването ѝ станало ясно, че нараняванията на Мелиса са животозастрашаващи. Освен раните и дълбоките порязвания от зъбите на крокодила, в дробовете ѝ имало вода, а китката ѝ била счупена. По-късно тя развила сепсис от перфорирано черво.

Под въздействието на адреналина Джорджия пък не осъзнавала степента на собствените си наранявания, докато не стигнали до частна болница в близкия град.

„Едва когато медицинската сестра отвори юмрука ми, за да почисти ръката ми, разбрах, че е нарязана”, разказва Джорджия. Междувременно нейната сестра била поставена в медикаментозна кома.

За щастие, Мелиса вече се възстановява физически, въпреки че и на двете близначки ще им е необходимо време, за да се справят с психическите травми от нападението на крокодила.

