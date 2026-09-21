Нощните схващания на краката: Защо магнезият не винаги е спасението и кога да отидем на лекар

Т ъкмо сте си легнали след изтощителен ден, най-накрая се отпускате - и изведнъж остра, пронизваща болка разтърсва прасеца ви. Кракът сякаш замръзва, мускулът става твърд и за няколко дълги секунди е невъзможно да се помръднете.

Тази болезнена картина е позната на милиони хора. И макар социалните мрежи масово да ни съветват веднага да пием магнезий, медицинските факти показват друго: сериозният дефицит на този минерал се среща много по-рядко, отколкото се смята, и не винаги той е виновникът.

Какво всъщност провокира нощните спазми?

Точният механизъм все още се изследва, но се предполага, че по време на спазъм двигателните нерви за кратко стават свръхактивни и изпращат повтарящи се сигнали за съкращение. Мускулът няма време да се отпусне и се втвърдява. Основният механизъм може да се дължи на следните фактори:

Пренатоварване: Не е задължително да сте тренирали здраво във фитнеса. Достатъчно е да сте вървели малко повече от обикновено или да сте прекарали целия си ден прави.

Не е задължително да сте тренирали здраво във фитнеса. Достатъчно е да сте вървели малко повече от обикновено или да сте прекарали целия си ден прави. Възрастови промени: С годините тези схващания зачестяват поради естествените промени в нервната система и мускулната маса.

С годините тези схващания зачестяват поради естествените промени в нервната система и мускулната маса. Прием на медикаменти: Някои лекарства имат нощните спазми като страничен ефект.

Някои лекарства имат нощните спазми като страничен ефект. Нервни и съдови нарушения: Захарен диабет, проблеми с артериите или вените (разширени вени, отоци) също могат да доведат до подобни симптоми, придружени с изтръпване или парене.

Захарен диабет, проблеми с артериите или вените (разширени вени, отоци) също могат да доведат до подобни симптоми, придружени с изтръпване или парене. Хронични заболявания: Заболявания на бъбреците или неврологични проблеми също могат да бъдат скритата причина.

Какво да направите, когато ви схване кракът?

Ако спазъмът вече е започнал, не удряйте мускула и не го разтягайте рязко!

Внимателно дръпнете пръстите на крака към себе си (към пищяла).

Нeжно масажирайте твърдото място.

Въстанете на крака и пренесете тежестта си върху болезнения крайник. След като болката премине, попотапете се малко, за да раздвижите кръвообращението.

Кога да потърсите лекар?

Ако схващанията са инцидентни, променете малко дневния си режим и правете лек стречинг преди сън. Но ако нощните спазми се повтарят всяка вечер, пречат на съня ви или са придружени от отоци, промяна в цвета на кожата, слабост и изтръпване, не приемайте магнезий „на сляпо“. Вземете си час за преглед при личен лекар или невролог, за да откриете истинската причина.