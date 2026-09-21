Задава се рязка промяна във времето: Студен фронт носи вятър и дъжд

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В понеделник през страната ще премине студен атмосферен фронт. Ще има временни увеличения на облачността, предимно средна и висока, но ще бъде почти без валежи, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология.

Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили, ще бъде поривист. В Западна България температурите слабо ще се понижат, а на изток все още ще са високи. Максималните ще бъдат между 26° и 31°, в София – около 26°.

Атмосферното налягане още малко ще се понижи и ще се доближи до средното за месеца.

Жълт код за силен северозападен вятър е издаден за 13 области в страната. Силен вятър се очаква в областите Враца, Видин, Монтана, Плевен, Велико Търново, Русе, Сливен, Стара Загора, Пловдив, Габрово, Ловеч, Пазарджик и Софийска област.

При жълт код хората да бъдат внимателни за летящи във въздуха предмети, съветват от института. Заради силния вятър са възможни локални нарушения на обичайните дейности на открито.

По Черноморието

ще бъде предимно слънчево. Около и следобед ще има временни увеличения на облачността. На места по северното крайбрежие ще превали слаб дъжд. Максималните температури ще бъдат между 25° и 28°. Температурата на морската вода е 23°-24°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините

ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността. Около и следобед на места, главно в Рило-Родопската област, ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен до силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 21°, на 2000 метра – около 13°.

Във вторник и сряда

ще е хладно и ветровито, макар че вятърът малко ще отслабне. Облачността ще е променлива, по-често значителна. На места ще има валежи от дъжд. Понижението на температурите ще продължи и в сряда максималните в повечето места ще са между 16° и 21°, а минималните – между 7° и 12°.