България

Задава се рязка промяна във времето: Студен фронт носи вятър и дъжд

В Западна България температурите слабо ще се понижат, а на изток все още ще са високи

Обновена преди 24 минути / 21 септември 2026, 06:30
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В понеделник през страната ще премине студен атмосферен фронт. Ще има временни увеличения на облачността, предимно средна и висока, но ще бъде почти без валежи, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология.

Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили, ще бъде поривист. В Западна България температурите слабо ще се понижат, а на изток все още ще са високи. Максималните ще бъдат между 26° и 31°, в София – около 26°.

Атмосферното налягане още малко ще се понижи и ще се доближи до средното за месеца.  

Жълт код за силен северозападен вятър е издаден за 13 области в страната. Силен вятър се очаква в областите Враца, Видин, Монтана, Плевен, Велико Търново, Русе, Сливен, Стара Загора, Пловдив, Габрово, Ловеч, Пазарджик и Софийска област.

При жълт код хората да бъдат внимателни за летящи във въздуха предмети, съветват от института. Заради силния вятър са възможни локални нарушения на обичайните дейности на открито.

  • По Черноморието

ще бъде предимно слънчево. Около и следобед ще има временни увеличения на облачността. На места по северното крайбрежие ще превали слаб дъжд. Максималните температури ще бъдат между 25° и 28°. Температурата на морската вода е 23°-24°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

  • В планините

ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността. Около и следобед на места, главно в Рило-Родопската област, ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен до силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 21°, на 2000 метра – около 13°.

  • Във вторник и сряда

ще е хладно и ветровито, макар че вятърът малко ще отслабне. Облачността ще е променлива, по-често значителна. На места ще има валежи от дъжд. Понижението на температурите ще продължи и в сряда максималните в повечето места ще са между 16° и 21°, а минималните – между 7° и 12°.

Източник: НИМХ    
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Задава се рязка промяна във времето: Студен фронт носи вятър и дъжд

Задава се рязка промяна във времето: Студен фронт носи вятър и дъжд

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