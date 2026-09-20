Свят

„Има дипломатическа динамика“: Зеленски и Тръмп се договориха за среща в Ню Йорк

Украинският президент обяви след телефонен разговор с американския си колега, че разговорите край Атлантика могат да донесат обрат в дипломатическата динамика

20 септември 2026, 22:56
„Има дипломатическа динамика“: Зеленски и Тръмп се договориха за среща в Ню Йорк
Източник: БТА/АР

У краинският президент Володимир Зеленски заяви, че се е договорил да се срещне с американския си колега Доналд Тръмп в Ню Йорк, след като двамата са провели телефонен разговор.

Планираната среща ще се състои на фона на усилията на Вашингтон за подновяване на преките мирни преговори между Москва и Киев, предаде АФП.

Водените от САЩ усилия за прекратяване на войната, продължаваща вече четири години и половина, през последните месеци са в застой, тъй като Вашингтон насочи вниманието си към конфликта с Иран.

Междувременно Русия и Украйна засилиха взаимните си удари с далекобойни оръжия.

„Току-що разговарях с президента Доналд Дж. Тръмп. Важен разговор, в който обсъдихме много въпроси“, написа Зеленски във Facebook.

„Договорихме се да се срещнем в Ню Йорк и тази среща може да промени много. Има дипломатическа динамика“, заяви той.

До момента Тръмп не е коментирал публично думите на Зеленски. 

Източник: БГНЕС    
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