Каубои и обезглавен козел: Лудата надпревара в Световните номадски игри

Б езпощаден сблъсък на коне, облаци от прах и борба за обезглавен козел - това не е сцена от исторически филм, а арената на Световните номадски игри. В центъра на това брутално шоу изненадата е пълна: капитанът на американския отбор Лад Хауъл се накланя от седлото си, стиснал камшик между зъбите, за да изтръгне 30-килограмовата трофейна плячка под разярените погледи на съперниците си, пише CNN.

Секунди по-късно обаче местен играч от Киргизстан се врязва с коня си директно в него, избутва го от пътя и грабва козела, докато публика от хиляди души реве в екстаз край бреговете на живописното езеро Исък Кул.

Добре дошли в света на „Кок-Бору“ - националната страст на Киргизстан и един от най-опасните спортове на планетата. Малцина на Запад са чували за него, но група самопровъзгласили се каубои от САЩ са готови на всичко, за да бъдат част от тази древна традиция.

Деветима родео състезатели и животновъди от щата Юта заминаха за курортния град Чолпон Ата. Те платиха близо 100 000 долара от джоба си за път, престой и екипировка, за да участват в „Олимпиадата на номадите“. Макар че участват в турнира от 2014 г. насам и за 12 години нямат нито една победа, американците продължават неуморно да се връщат.

Козлешки труп вместо топка

Правилата на „Кок-Бору“ напомнят на конното поло, но вместо топка ездачите се борят за препариран труп на козел, който трябва да хвърлят в специален гигантски кош, наречен „тайказан“.

Iграта съществува в Централна Азия от хилядолетия - възникнала е, когато местните пастири са ловували на коне вълците, нападащи добитъка им. Днес тя е призната от ЮНЕСКО за световно нематериално културно наследство.

Световните номадски игри обаче са много повече от спорт. Те са шестдневен фестивал, събиращ над 3000 състезатели от 112 държави. На арената може да видите всичко - от дърпане на въже между Индия и Пакистан до носичи на 600-килограмови изкуствени камили или австралийци, стрелящи с лък от кон.

Опасен спорт без допинг тестове

В състезанията няма допинг проверки, а рискът за здравето е огромен. В САЩ конете не са обучени за подобни брутални сблъсъци, а играчите отборно нямат държавна подкрепа, за разлика от тимовете на Киргизстан, Казахстан и Русия.

Въпреки счупените ребра и високия риск от контузии, американските каубои са истинска атракция. Тяхното присъствие на арената предизвиква истински фурор - местните фенове и журналисти ги следват навсякъде за снимки като рок звезди.

Макар американците отново да загубиха всичките си мачове, техният капитан Лад Хауъл стана голмайстор на целия турнир с 15 попадения.

„Шапката, конят и мъжката дума все още имат стойност при нас. Тук хората разбират това и затова продължаваме да се връщаме“, категоричен е Хауъл.