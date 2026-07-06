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Супертайфун „Бави“ удря Марианските острови с ветрове до 290 км/ч

Бурята от категория 5 засегна Гуам, Тиниан и Сайпан, като властите предупредиха за катастрофални разрушения и наводнения

6 юли 2026, 13:10
Супертайфун „Бави“ удря Марианските острови с ветрове до 290 км/ч
Източник: iStock/Getty Images

С упертайфунът „Бави“ се движеше през Марианските острови в западната част на Тихия океан в понеделник, като засегна Гуам, Тиниан и Сайпан и нанесе удари на Рота с катастрофални ветрове, съобщи Националната метеорологична служба на САЩ, пише "Ройтерс".

Службата предупреди жителите да се укрият, докато бурята от категория 5 преминава през островната верига. Част от териториите са американската общност на Северните Мариански острови и американската територия Гуам, разположени на около 3 800 мили (6 116 км) западно от Хавай и на 1 550 мили източно от Филипините.

Метеорологичната служба заяви, че окото на „Бави“ се очаква да достигне сушата на Рота малко след изгрев местно време, с „катастрофално разрушителни“ ветрове до 180 мили в час (290 км/ч). Пориви до 215 мили в час също са възможни.

Рота е най-южният остров на Северните Мариански острови и има население от около 2 000 души.

Островите Гуам, Тиниан и Сайпан се очакваше да бъдат засегнати от условия, вариращи от силна тропическа буря до тайфун в понеделник, преди ветровете постепенно да отслабнат.

Метеорологичната служба съобщи, че „Бави“ предизвиква интензивни валежи, като в близост до центъра на бурята се очакват между 12 и 20 инча дъжд (30–51 см), което повишава риска от внезапни наводнения до късно във вторник.

Американските острови са стратегически отбранителен център в западната част на Тихия океан, където се намират военни тренировъчни съоръжения и бази, включително военновъздушната база „Андерсен“, военноморската база Гуам и базата на морската пехота „Камп Блейз“.

Властите на Гуам отвориха евакуационни центрове в цялата територия. Във видео, публикувано във Facebook в неделя, губернаторът на Гуам Lou Leon Guerrero призова жителите да избягват пътувания и да останат на закрито, като добави, че администрацията е „подготвена и готова в нашето планиране и защита на хората“.

Западната част на Тихия океан е особено уязвима на тропически циклони. Въпреки че бури с такава сила са необичайни за американските острови, учените посочват, че климатичните промени увеличават честотата на мощните тайфуни, предава "Би Би Си".

Жителите в региона се насочват към аварийни убежища и правят последни приготовления преди пристигането на супертайфуна.

В Северните Мариански острови Рота, най-южният обитаем остров, на около 50 км североизточно от Гуам, понася директния удар, според NWS.

Кабинетът на кмета е издал предупреждение, призовавайки жителите да се подготвят за „разрушителни ветрове“, като добавя, че „условията ще се влошат бързо, което прави невъзможно и опасно да се стои навън“.

„Държим се засега. Изпитваме силни ветрове и наводнения“, каза говорител на кметството на Рота, като добави, че са постъпили сигнали за „мащабни щети“.

На Сайпан, северно от Рота, на летището са регистрирани пориви на вятъра над 161 км/ч (100 мили в час), съобщи метеорологът Маркъс Ландън Айдлет пред Associated Press.

Той добави, че много жители на острова вече са без електричество заради предишния супертайфун „Синлаку“, който засегна Гуам и Северните Мариански острови през април, отнемайки живота на 17 души и причинявайки щети за около 1,5 милиарда долара.

NWS също предупреди, че не се очаква ветровете да паднат под сила на тайфун до ранния следобед в понеделник, а под сила на тропическа буря до след полунощ.

Гуам, обикновено слънчева туристическа дестинация с население около 170 000 души, е отворил пет евакуационни центъра в училища. Тези места имат капацитет от около 1 700 души и са предназначени основно за уязвими хора.

Службата за гражданска защита на острова съобщи, че към 13:00 ч. местно време в неделя един от центровете вече е бил пълен и хората са били пренасочвани към друг.

Супертайфунът се определя като буря с ветрове над 240 км/ч. NWS приравнява супертайфуните по разрушителна сила на урагани от категория 4 или 5.

55-годишната Пинки Кубакуб разказа пред AFP, че е укрепвала прозорците на своя ресторант в Гуам с шперплат за 500 долара.

„Не мога да си позволя да загубя толкова много дни“, каза тя. „Току-що започнахме и всичко, което изкарваме, е за наем, сметки, персонал и доставки. Дори не си плащам заплата“, допълва тя. 

Японската туристка Мику Сакурай, на 25 години, каза, че обратният ѝ полет за Токио в неделя е бил отменен.

„Ще останем в хотела, когато бурята дойде. Страх ме е“, каза тя.

„Бави“ ще бъде 11-ият тропически циклон от категория 4 или 5, който удря американска територия през последното десетилетие, с един повече от общия брой за предходните 57 години.

Силен "Ел Ниньо", периодично затопляне на повърхностните води в Тихия океан, което влияе на метеорологичните модели, се очаква да засили честотата на такива мощни бури.

По-високите температури на морската повърхност увеличават влагата в атмосферата и „подхранват“ бурите, правейки ги по-интензивни.

  • Какво представлява Тайфунът? 

Тайфунът представлява интензивен тропически циклон, който се формира над северозападната част на Тихия океан, западно от международната линия за смяна на датата. Това е регионално наименование за метеорологично явление, което в други части на света е известно като ураган (в Атлантическия океан и североизточната част на Тихия океан) или просто тропически циклон (в Индийския океан и южната част на Тихия океан). Тайфуните се характеризират с много силни ветрове, проливни валежи и ниско атмосферно налягане, развиващи се около централно "око" с относително спокойно време.

Формирането на тайфун започва над топли океански води (над 26.5°C), които осигуряват необходимата енергия за изпарение. Въздушните маси се издигат, кондензират и освобождават латентна топлина, създавайки система с ниско налягане. Под влиянието на силата на Кориолис, която се дължи на въртенето на Земята, тези въздушни потоци започват да се въртят, образувайки спираловидна структура. Когато максималната продължителна скорост на вятъра достигне 119 километра в час (74 мили в час), системата официално се класифицира като тайфун. Най-интензивната част на бурята е "очната стена" – пръстен от гръмотевични бури, обграждащи окото, където се наблюдават най-силните ветрове и най-обилните валежи.

В зависимост от силата на ветровете, тайфуните могат да бъдат класифицирани като тропически депресии, тропически бури, а след това и като тайфуни, а при изключително високи скорости на вятъра – като супертайфуни. Например, скорошният супертайфун "Яги" през 2024 г. връхлетя райони на Китай и Филипините с ветрове над 230 км/ч, причинявайки значителни разрушения, жертви и мащабни евакуации, което подчертава тяхната огромна разрушителна сила.Значението на тайфуните е огромно както в екологичен, така и в социално-икономически план. Те играят роля в преразпределението на топлината в океаните и носят жизненоважни валежи в сухи региони, но същевременно причиняват катастрофални щети на инфраструктурата, селското стопанство и човешкия живот. Силните ветрове могат да съборят сгради, дървета и електропроводи, докато проливните дъждове водят до широкомащабни наводнения и свлачища. Бурните приливи, причинени от тайфуните, са особено опасни за крайбрежните райони, като често причиняват най-голям брой жертви. В исторически план, регионът на Северозападния Тихи океан е дом на най-активния басейн на тропически циклони в света, с най-много тайфуни годишно. Наблюденията показват тенденция към формиране на по-интензивни тайфуни, което се свързва с изменението на климата и повишаването на температурата на океанските води. Поради това, системи за прогнозиране и ранно предупреждение са от решаващо значение за минимизиране на въздействието върху населението и инфраструктурата.

  • Как да се предпазим от Тайфун?

 Ефективното предпазване от тайфун е жизненоважно за минимизиране на жертвите и материалните щети.

Подготовка преди тайфун

Ключът към безопасността по време на тайфун е задълбочената подготовка. На първо място, е важно да се следи метеорологичната обстановка чрез официални източници – национални метеорологични служби и местни власти. Създаването на авариен комплект е задължително; той трябва да включва питейна вода (достатъчна за поне 3 дни на човек), нетрайни храни, аптечка за първа помощ, фенерче, резервни батерии, радио с батерии, свирка, основни документи, както и всякакви лични лекарства. Защитата на дома включва подрязване на дървета, които биха могли да паднат, обезопасяване на външни предмети (градински мебели, кошчета), които вятърът може да отнесе, и, ако е възможно, укрепване на прозорците с дъски или специални щори. Семействата трябва да имат разработен план за евакуация и определено място за среща, ако бъдат разделени. Необходимо е също така да се заредят мобилните телефони и автомобилите.

По време на тайфун

По време на тайфун, най-важното е да останете в безопасност на закрито. Стойте далеч от прозорци и врати, които могат да се счупят от силния вятър или летящи отломки. Изключете електричеството и газа, за да предотвратите пожари или други инциденти. В случай на наводнение, преместете се на по-висок етаж или място, ако домът ви е в застрашена зона. Не предприемайте рисковани действия като шофиране или излизане навън, докато властите не обявят, че опасността е преминала. Продължавайте да слушате радиото за актуална информация и указания от гражданска защита.

След преминаване на тайфуна

След преминаването на тайфуна, предпазливостта остава от съществено значение. Не излизайте навън, докато не бъде обявено за безопасно от властите. Избягвайте контакт с наводнени зони, тъй като те могат да крият скрити опасности като скъсани електропроводи, отломки или заразени води. Проверете дома си за повреди по конструкцията, течове на газ или проблеми с електрическата инсталация. Използвайте фенерче, вместо свещи, за да избегнете опасност от пожар. Пийте само бутилирана или преварена вода, докато не бъде потвърдена безопасността на местното водоснабдяване. Информирайте се за мерките за възстановяване и помощ от местните власти. Исторически, тайфуните са причинявали някои от най-големите природни бедствия, особено в Тихоокеанския регион, където се намира така нареченият "Път на тайфуните". Страни като Филипините, Япония, Китай и Виетнам редовно се сблъскват с тези мощни бури, което подчертава значението на добре разработените системи за ранно предупреждение и обществена готовност.

Източник: "Ройтерс", "Би Би Си"    
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