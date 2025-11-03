Мощен тайфун приближава Филипините, десетки хиляди се евакуират

Ф илипинските власти наредиха на десетки хиляди хора да се евакуират на по-безопасни места и забраниха на рибарите да излизат в открито море в източните централни части на страната заради приближаващ тайфун, предаде Асошиейтед прес.

Властите предупредиха за проливни дъждове и потенциално смъртоносни бури.

Тайфунът "Калмаеги" се намира на около 235 километра източно от град Гуиуан, в провинция Източен Самар, с постоянни ветрове до 120 км/ч и пориви до 150 км/ч, като се прогнозира, че той ще връхлети сушата по-късно днес.

На повече от 70 000 души в крайбрежните градове Гуиуан, Мерседес и Салседо беше наредено да се преместят в евакуационни центрове или в сгради, сертифицирани като достатъчно здрави, за да издържат на силата на тайфуна. Жителите на крайбрежните райони бяха предупредени за вълни с височина до 3 метра.

През ноември 2013 г. тайфунът "Хайян", един от най-мощните тропически циклони, регистрирани досега, връхлетя района на Гуиуан, след което премина през централната част на Филипините. Жертвите на стихията тогава бяха 7300, а цели села бяха разрушени. Стихията остави тогава 4 милиона души без дом.

Около 20 тайфуна и бури засягат всяка година Филипините, припомня АП.