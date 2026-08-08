Тайфунът „Долфин“ удари Япония: Ранени, хиляди без ток и отменени полети

Т айфунът "Долфин" връхлетя южната японска префектура Окинава, където шестима души бяха ранени, а над 50 хиляди сгради останаха без електричество, съобщи Ройтерс.

Междувременно Китай затвори пристанища и спря фериботни линии в очакване стихията да достигне източното крайбрежие на страната.

Петима възрастни хора са били ранени в Окинава заради силния вятър, но няма опасност за живота им, а един човек е пострадал в префектура Кагошима.

Близо 39 хиляди сгради в Кагошима и малко над 12 хиляди в Окинава са останали без електричество. Японските авиокомпании "АНА" (АNА) и Японските авиолинии отмениха полети от и до Окинава.

Очаква се максималната скорост на ветровете да надхвърли 160 км/ч., а поривите - до 216 км/ч. Очаква се в Япония най-силно засегнати да бъдат Окинава и островите Амами в префектура Кагошима.

В Китай се очаква тайфунът да достигне сушата между късните часове в неделя и ранните часове в понеделник. Властите обявиха оранжев предупредителен код за тайфуна, който е вторият най-висок по скалата. Заради опасността от наводнения и свлачища беше повишено и нивото на реакция при извънредни ситуации до трета степен.

Според Националния метеорологичен център на Китай "Долфин" най-вероятно ще достигне сушата в района между град Чжоушан в провинция Чжъцзян и град Фудин в провинция Фуцзян.

Дъждове и силни ветрове се очакват в Източен Китай до сряда, включително в части от Шанхай и съседните провинции. Според прогнозите на места в източната част на Чжъцзян количеството на валежите може да надхвърли 600 литра на квадратен метър.

Чжъцзян повиши предупреждението за тайфун по крайбрежието до най-високата степен, преустанови работата на пристанищата и спря 162 пътнически фериботни линии. Фериботните връзки бяха преустановени и в провинция Фуцзян.

Международното летище "Нинбо Лъшъ" в Чжъцзян съобщи, че ще прекрати работа от 23:30 ч. местно време днес и ще отмени всички полети утре. До късно в петък корабите бяха изведени от пристанище Яншан в Шанхай, а от неделя се очаква да бъдат спрени и някои железопътни услуги по делтата на река Янцзъ.

В Тайван заради тайфуна бяха отменени 78 международни полета. През почивните дни в северната част на острова се очакват проливни дъждове, но днес властите не бяха разпоредили евакуации.

Китай нареди на корабите, преминаващи през Тайванския проток, да спазват въведените заради тайфуна ограничения за корабоплаването. Тайпе определи мерките като "абсурдни" и заяви, че Пекин няма право да ограничава достъпа до международни води.