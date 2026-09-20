До 21 септември можем да гласуваме за дизайна на новите евробанкноти

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П тици или личности от европейската история и култура - това е изборът, пред който са изправени гражданите на еврозоната при определянето на бъдещата визия на евробанкнотите, съобщи NOVA.

21 септември е последният ден, в който всеки желаещ може да участва в допитването за дизайна на третата серия банкноти.

Резултатите от общественото гласуване ще бъдат част от процеса, който ще определи как ще изглеждат бъдещите евро. Сред банкнотите, които ще получат нов облик, е и тази от 50 евро – една от най-широко използваните купюри.

За новата серия са разработени предложения в две основни тематични направления. Първото е „Европейска култура“ и поставя във фокуса личности, оставили значима следа в културното и интелектуалното наследство на континента.

Втората тема – „Реки и птици“, насочва вниманието към природата.

Концепцията използва европейските реки и различни видове птици като символи на свободата, многообразието и необходимостта от опазване на околната среда.

Така бъдещият облик на еврото може да разказва една от две истории – за хората, оформили културната идентичност на Европа, или за природата, която свързва държавите на континента.