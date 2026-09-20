Взрив в детска градина в Германия, проверяват изтичане на газ

С илна експлозия разруши част от детска градина в германския град Волфсбург, провинция Долна Саксония. Инцидентът е станал в неделя сутринта, когато в сградата не е имало деца и служители. Няма пострадали, съобщи NOVA.
Малко след 9:00 часа силен трясък е бил чут от жители на различни части на града. Хора, живеещи в района на улица „Шахтвег“, незабавно подали сигнали до полицията и пожарната. При пристигането си спасителните екипи установили сериозни разрушения в детския и семеен център „Мартин Лутер“.
Explosion im Wolfsburg am Sonntag den 20.09.2026 in einer KITA.— World Today (@PeterPan1125938) September 20, 2026
Es wurde niemand verletzt, da die Kita geschlossen war.
Offensichtlich ein Unglücksfall wegen einer Gasleitung.
Kein Attentat oder ähnliches. pic.twitter.com/DeNIIfMX8s
По данни на полицията приблизително половината от сградата е засегната. Мощната ударна вълна е нанесла щети и извън територията на детската градина – счупени и повредени са прозорци на намиращи се наблизо жилищни сгради. Районът е бил отцепен, а пожарникари и криминалисти са започнали оглед. Използван е и дрон, с който мястото на експлозията е заснето от въздуха.
Една от основните версии на този етап е за техническа неизправност. Разследващите проверяват дали не става въпрос за изтичане на газ и последвала експлозия в района на кухнята. Именно тази част от комплекса е сред най-тежко разрушените. В детската градина се е готвело с газ, като кухнята е приготвяла стотици порции храна дневно. Точната причина за инцидента обаче все още не е установена.
Фактът, че експлозията е станала в неделя, вероятно е предотвратил много по-тежки последици. Детското заведение е било затворено и вътре не е имало нито деца, нито служители.
В центъра се обучават около 90-100 деца, разпределени в пет групи. Заради сериозните поражения нормалната работа на детската градина засега е невъзможна. Предвижда се децата временно да бъдат разпределени в други евангелски детски заведения в града. Родителите вече са уведомени. Предстои експерти да извършат подробен оглед на разрушената сграда. Разследването на причините за експлозията продължава.