Маскирани принудиха френско семейство да прехвърли криптовалута за 40 000 евро

Г рупа маскирани нападатели е проникнала в дома на френско семейство и в продължение на часове през нощта е принуждавала членовете му да прехвърлят криптовалута на стойност 40 000 евро (46 000 долара), съобщи местният прокурор.

Семейството – двойка с две деца на 8 и 12 години – е било прегледано от екипи на спешна помощ заради шок, след като нападателите напуснали дома им във Ванден льо Вией, село в покрайнините на северния град Ланс, предаде АФП.

Полицията издирва четиримата извършители на грабежа, съобщи прокурорът Етиен Тиефри. Бащата в семейството работи в технологичния сектор, уточни прокурорът.

През последните две години във Франция се наблюдава ръст на грабежите, насочени срещу собственици на криптовалута – дигитални активи, чието притежание и прехвърляне трудно или изобщо не могат да бъдат проследени.

През първите шест месеца на тази година са регистрирани 77 подобни престъпления – значително повече в сравнение със същия период на миналата година.

През юни вътрешният министър Лоран Нюнес заяви, че ще бъдат засилени мерките за сигурност за хората, работещи в криптосектора.