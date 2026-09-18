Свят

САЩ удължи лиценза за ''Лукойл''

Лицензът първоначално беше валиден до 17 януари

Николай Киров Николай Киров

18 септември 2026, 20:58
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М инистерството на финансите на САЩ удължи лиценза, който освобождава от американски санкции преговорите за продажба на чуждестранните активи на руската петролна компания ''Лукойл'' до 22 октомври. Актуализираният документ беше публикуван на уебсайта на Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC), предава "Фокус".

САЩ удължиха срока за купувачите на международните активи на "Лукойл"

Лицензът първоначално беше валиден до 17 януари и е удължаван няколко пъти, като последното удължаване бе до 19 септември. Той освобождава от американски санкции транзакции, свързани с преговори за "продажба, разпореждане или прехвърляне'' на компанията и нейните активи.

"Лукойл" поиска от САЩ удължаване на отлагането на санкциите за част от операциите

През октомври 2025 г. Министерството на финансите на САЩ добави ''Лукойл'' и ''Роснефт'', както и 34 дъщерни дружества на тези компании, към нов пакет от американски санкции. Впоследствие OFAC издаде и удължи лиценз за договаряне на продажбата на активите на компанията няколко пъти.

Редактор: Николай Киров
Източник: Фокус    
Лукойл САЩ санкции
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