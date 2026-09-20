Свят

САЩ ограничават движението на служителите си в Саудитска Арабия

Американските правителствени служители вече ще се нуждаят от специално разрешение за пътувания до градовете Таиф и Янбу

20 септември 2026, 22:26
САЩ ограничават движението на служителите си в Саудитска Арабия
Източник: iStock

Д ържавният департамент на САЩ ограничи пътуванията на американски правителствени служители до саудитските градове Таиф и Янбу, позовавайки се на съображения за сигурност.

Съобщението идва на фона на атаките срещу кралството от подкрепяните от Иран йеменски хути, предаде АФП.

„Поради продължаващата ситуация със сигурността в Саудитска Арабия американските правителствени служители, работещи в страната, вече се нуждаят от специално разрешение за всички служебни и лични пътувания до градовете Таиф и Янбу“, се посочва в публикация на Държавния департамент в X.

Източник: БГНЕС    
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