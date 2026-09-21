Свят

Зеленски се е договорил с Тръмп да се срещнат в Ню Йорк

Двамата президенти са се договорили за среща, която се очаква да се състои в рамките на форума

21 септември 2026, 06:54
Президентът на Украйна Володимир Зеленски и президентът на САЩ Доналд Тръмп по време на срещата им в Анкара през юли
Президентът на Украйна Володимир Зеленски и президентът на САЩ Доналд Тръмп по време на срещата им в Анкара през юли   
Източник: БТА
  • Доналд Тръмп ще участва в Общото събрание на ООН с поредица от двустранни срещи, включително с лидерите на Украйна, Великобритания, Япония и Ирак.
  • В речта си Тръмп се очаква да акцентира върху действията на администрацията си по международни кризи и върху необходимостта Иран да не придобива ядрено оръжие.
  • Предвижда се среща с Володимир Зеленски в Ню Йорк, за която двамата вече са се договорили, както и среща с новия кмет на Ню Йорк Зохран Мамдани.

Участието на президента на САЩ Доналд Тръмп в Общото събрание на ООН ще бъде съпътствано от поредица от двустранни срещи и събития с видни политически фигури, сред които лидерите на Украйна и Великобритания, както и кметът на Ню Йорк Зохран Мамдани, предаде Ройтерс.

Очаква се Тръмп да пристигне в Ню Йорк днес за "политически събития" в "Тръмп Тауър", заяви посланикът на САЩ в ООН Майк Уолц. Тръмп утре ще направи обръщение към Общото събрание на ООН.

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"Президентът ще подчертае как той и неговата администрация са се изправили директно срещу сложни проблеми по целия свят. Той ще засегне важността на това да се гарантира, че Иран никога няма да притежава ядрено оръжие", каза Уолц.

В програмата на Тръмп фигурира и среща с украинския президент Володимир Зеленски, който съобщи в социалните мрежи, че двамата с Тръмп са се договорили за среща в Ню Йорк. Украинският лидер не посочи кога ще се състои срещата, но се очаква да бъде утре.

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Предвидени са отделни двустранни срещи на Тръмп с британския премиер Анди Бърнам, както и с японския премиер Санае Такаичи.

Тръмп ще се срещне и с иракския премиер в някой от дните на форума на ООН, съобщиха миналата седмица иракски медии.

Източник: БТА, Атанаси Петров    
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